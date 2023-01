Arabie saoudite: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le premier match de Ronaldo avec Al-Nassr

Le quintuple Ballon d’or portugais Cristiano Ronaldo effectuera ses grands débuts en Arabie saoudite avec son nouveau club d’Al-Nassr face à Al-Ettifaq ce dimanche à 18h30. Un match à suivre en direct sur RMC Sport1 et la chaîne Twitch RMC de Sport.

C’est le grand jour pour Cristiano Ronaldo. Après un premier match amical perdu face au PSG (5-4) jeudi soir, rencontre au cours de laquelle il a inscrit un doublé, CR7 s’apprête à faire ses débuts en Saudi Pro League, le championnat d’Arabie saoudite. C’est ce dimanche à 18h30 que le quintuple Ballon d’or revêtira pour la première fois, en match officiel, le maillot d’Al-Nassr, son nouveau club.

L’équipe de Rudi Garcia, 2e du championnat saoudien, sera opposée à Al-Ettifaq, 10e. Cette rencontre très attendue sera diffusée en direct sur RMC Sport 1, gratuitement sur la chaîne Twitch RMC Sport et en live commenté sur le site et l’appli RMC Sport. Le match sera aussi retransmis en direct sur le site de L’Equipe.

Devant 25.000 fans

A 37 ans, le champion d’Europe 2016 va tenter de relancer une carrière monumentale, plombée ces derniers mois par son divorce avec Manchester United. Habitué à jouer devant 80.000 spectateurs à Old Trafford et dans un stade encore plus grand avec le Real Madrid, Ronaldo va découvrir son cinquième championnat dans un cadre beaucoup plus restreint: le Mrsool Park de Ryad, un stade de 25.000 places. Autant dire que l'enceinte fera le plein ce dimanche pour voir à l'oeuvre les premiers pas de la nouvelle star du championnat saoudien.