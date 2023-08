Arabie saoudite: Benzema blessé à la jambe gauche

Karim Benzema s’est blessé à la jambe gauche lors de la victoire de son équipe Al-Ittihad contre Al-Wehda (3-0), lundi (4e journée du championnat d'Arabie saoudite).

Al-Ittihad a poursuivi son début de saison parfait en enchaînant une quatrième victoire en autant de matchs, lundi face à Al-Wehda (3-0). Mais une mauvaise nouvelle est venue gâcher ce tableau: la blessure de son buteur Karim Benzema (35 ans). L’attaquant français s’est plaint de la jambe gauche à la suite d’un duel anodin avec le défenseur marocain Jawad El Yamiq (40e).

Absent pour le choc face à Al-Hilal de Neymar?

Il a poussé un cri de douleur sur un appui avant de grimacer de longues minutes pendant sa prise en charge par le staff médical. L’ancien joueur du Real Madrid, arrivé cet été en Arabie saoudite, a finalement quitté le terrain en boîtant juste avant la mi-temps alors que le score était encore nul et vierge. Le Portugais Jota, pourtant annoncé sur le départ du club, l’a remplacé.

Rien n’a encore filtré sur la nature de la blessure mais l’ancien international français (97 sélections, 37 buts) pourrait manquer le choc face à Al-Hilal de Neymar (qui n’a toujours pas joué), Yacine Bounou ou Aleksandar Mitrovic, vendredi.

Rothen s’engage : Le Real va-t-il se remettre du départ de Benzema ? – 29/06 22:34

Depuis son arrivée en Arabie saoudite, Benzema, promu capitaine lors des deux dernières rencontres, a marqué un but et délivré deux passes décisives en quatre rencontres, participant au beau début de saison de son équipe. Après sa sortie lundi, Al-Ittihad a disposé d’Al-Wehda en seconde période grâce à Romarinho (63e, après une récupération de N’Golo Kanté), Jota (67e) et Igor Coronado (73e). Un succès qui permet au club de Djeddah de conserver la tête du championnat avec deux points d’avance sur Al-Hilal, son prochain adversaire.