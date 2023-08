Arabie saoudite: après la folie des grandeurs, les premiers couacs

Grand acteur du mercato estival, l’Arabie saoudite attise les convoitises et les joueurs de renom (Benzema, Kanté, Neymar, Sané, Koulibaly ont notamment rejoint Cristiano Ronaldo). Mais la présence de nombreuses stars ayant évolué en Europe peut être problématique.

Ces dernières semaines, l’Arabie saoudite est devenue la destination en vogue pour de nombreux footballeurs. Si Cristiano Ronaldo a été la première star à franchir le pas, le Portugais a rapidement trouvé de la compagnie et de la concurrence avec l’arrivée de plusieurs poids lourds au sein des meilleures équipes du pays (Al-Nassr, Al-Hilal, Al Ittihad, Al-Ettifaq, Al-Ahli), à l’instar de Karim Benzema, Neymar, N’Golo Kanté, Fabinho, Riyad Mahrez ou encore Seko Fofana.

Le tout en utilisant un plan très simple. Selon Foot Mercato, les clubs saoudiens identifient un joueur, avant de tenter de s’entendre avec lui. Si ce dernier est d’accord, la deuxième étape du plan est en marche: contacter le club. Si ce n’est pas le cas, ils passent au suivant. Une méthode efficace favorisant un recrutement XXL et permettant de mettre en lumière le championnat du pays du Golfe, la Saudi Pro League.

Des joueurs sacrifiés ?

Face à l’arrivée massive de grands joueurs, les clubs saoudiens se retrouvent face à un dilemme: celui de ne pas excéder le nombre autorisé de joueurs extra-communautaires (8). C’est dans cette optique que Moussa Marega a été libéré par Al-Hilal. Arrivé à l’été 2021, vainqueur de la C1 asiatique la même année et le championnat l’année suivante, le Malien laisse une place d’extra-communautaire au sein de la nouvelle équipe de Neymar. Un ticket dont pourrait bénéficier Marco Verratti. Comme expliqué par RMC Sport, une offre ferme est arrivée sur le bureau des dirigeants parisiens, mais elle n’a pas convaincu le club.

Le même problème pourrait concerner Al-Nassr. Le club de Cristiano Ronaldo va tenter de se qualifier pour la Ligue des champions asiatique face à Shabab Al-Ahli ce mardi (19h20). Mais l’équipe de Riyad se retrouve confronté au règlement de la confédération asiatique, qui autorise seulement cinq joueurs extra-communautaires à jouer la C1. Selon Sport, Al-Nassr se retrouve donc face à un sérieux dilemme. Tandis que Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Seko Fofana, Marcelo Brozovic et Alex Telles seraient prioritaires, Talisca, l’un des poids lourds de l’effectif, pourrait être laissé de côté. Un éventuel coup dur pour le Brésilien, considéré comme le premier à avoir posé le pied sur le sol saoudien, avant même toutes les stars européennes.

Le mystère Jota

Talisca pourrait connaître le même destin de Jota. À 24 ans, l’ancien joueur du Celtic (à ne pas confondre avec Diogo Jota, celui de Liverpool), ne réussit pas à justifier les 30 millions d’euros dépensés par Al-Ittihad. Avec aucun but en six matchs, il pourrait déjà prendre la porte et ainsi laisser une place d’extra-communautaire de disponible. Mais Jota ne serait pas le seul problème pour le leader de la Saudi Pro League. Selon Marca, l’équipe de Karim Benzema ferait face à une crise en interne. Le vestiaire n’apprécierait pas la politique de transfert pour permettre aux “stars” de remplacer d’anciens cadres. Et la nouvelle formule de la Ligue des champions, qui supprimerait les règles actuelles pour favoriser l’exportation des joueurs étrangers, pourrait ne pas arranger la situation.