Premier accroc pour Benzema en Arabie Saoudite: un penalty raté, son équipe Al Ittihad éliminée par Al-Hilal

Al-Ittihad a été éliminé en quarts de finale de la Coupe arabe des clubs champions face à un autre club saoudien, Al-Hilal, où évoluent Malcom et Sergej Milinkovic-Savic. Karim Benzema a manqué un penalty en fin de rencontre.

C'est un premier accroc dans l'histoire de Karim Benzema en Arabie saoudite. Auteur d'un pénalty raté contre l'autre club saoudien Al-Hilal, le Ballon d'Or a précipité la défaite de son équipe, Al-Ittihad, et son élimination de la Coupe arabe des clubs championts. Sa tentative, à la 79e minute, s'est écrasée sur la base du poteau.

Il y avait alors déjà 3-1 pour Al-Hilal, grâce à des buts de Malcom, Sergej Milinkovic-Savic et Salem Al-Dawsari, et Al-Ittihad, qui alignait aussi N'Golo Kanté et Jota, mais pas Fabinho, n'a pas su revenir. Côté Al-Halil, l'entraîneur Jorge Jesus avait aussi titularisé Ruben Neves et Kalidou Koulibaly.

Pas d'affrontement avec Ronaldo en finale

Pour Karim Benzema, ce quatrième match sous ses nouvelles couleurs est le premier où il ne marque pas. Il avait inscrit un but lors de chacune de ses trois premières rencontres, toutes disputées lors de la Coupe arabe des clubs champions.

Il n'y aura donc pas d'affrontement entre Karim Benzema et Cristiano Ronaldo en finale de la compétition. Al-Nassr, le club du Portugais, de Mané, Brozovic, Fofana et Ospina, est également qualifié pour les quarts de finale dans l'autre partie de tableau. Il pourrait toutefois y avoir une finale 100% saoudienne entre Al-Nassr d'un côté, et Al-Hilal ou Al-Shabab de l'autre.