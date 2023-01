Al-Nassr: Ronaldo suspendu, la mère du supporter au téléphone cassé le fracasse encore

Cristiano Ronaldo ne devrait pas jouer ce jeudi avec Al-Nassr en raison d’une suspension infligée en Angleterre pour avoir cassé le téléphone d’un fan. La mère de ce supporter autiste d’Everton en a profité pour se payer à nouveau la star portugaise dans la presse britannique.

Nouvelle icône de la D1 saoudienne, Cristiano Ronaldo va devoir patienter pour effectuer ses débuts avec Al-Nassr en raison d’une suspension infligée par la Fédération anglaise après son départ de Manchester United. Suspendu pour deux rencontres après avoir cassé le téléphone d’un supporter autiste d’Everton en avril 2022, l’attaquant portugais ne devrait pas retrouver les terrains ce jeudi avec l’équipe dirigée par Rudi Garcia. Interrogée par le Daily Mail, la mère du fan des Toffees à l’origine de la suspension de CR7 a gardé une certaine rancune contre la star.

"La moindre mention de son nom me fait bouillir le sang, a lâché la maman de cet adolescent anglais. Il ne nous a jamais formulé, à moi et à mon fils Jacob qui est autiste, des excuses convenables. Quand il m'a appelé en avril après que c’est arrivé, il ne faisait que se vanter. Tout était à propos de lui."

"Je pense qu'il aurait dû prendre sa retraite"

Tout juste recruté par Al-Nassr, Cristiano Ronaldo va toucher environ 200 millions d’euros annuels en Arabie saoudite. Après l’incident avec son fils voilà quelques mois, Sarah Kelly n’a pas l’intention de lui pardonner si facilement. La suspension infligée par la FA parait logique à la mère de famille même si cette Anglaise aurait souhaité une fin de carrière bien différente pour CR7: la retraite.

"Je pense qu'il aurait dû prendre sa retraite et tous nous laisser en paix. Il a été abandonné par Manchester United et le Portugal, a encore lâché la maman du supporter d’Everton. C’est clair que les gens commencent à voir quel genre de personne il est. Il nous a causé beaucoup de stress, à moi et à Jacob, et j'en ai été victime. Nous nous sommes sentis comme des criminels tout du long et non comme le clan des innocents."

Et de préciser à nouveau: "Cela n'a jamais été une question d'argent, tout ce que je voulais, c'était des excuses convenables de sa part."

Outre le match contre Al-Ta’ae ce jeudi, Cristiano Ronaldo devrait également manquer la rencontre face à Al-Shabab, le 14 janvier. Malgré son arrivée de rock star à Riyad, le Portugais se retrouverait donc à attendre le duel face à Al Ettifaq, le 21 janvier, ou un éventuel amical contre le PSG afin de jouer ses premières minutes avec Al-Nassr.