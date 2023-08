Arabie saoudite: un triplé de Ronaldo et un doublé de Mané pour une victoire écrasante d'Al-Nassr

Al-Nassr a remporté sa première victoire de la saison dans le championnat saoudien, vendredi soir sur le terrain d'Al-Fateh (5-0). Auteur d'un triplé et d'une passe décisive, Cristiano Ronaldo a été étincelant.

De quoi remettre les pendules à l'heure. Battu par Al-Ettifaq (2-1) et Al-Taawoun (2-0) lors des deux premières journées de Saudi Pro League, Al-Nassr (avec Aymeric Laporte dans ses rangs) avait impérativement besoin de réagir vendredi soir sur le terrain d'Al-Fateh, pour se lancer en championnat et éviter de voir les rivaux prendre le large. Il l'a fait, et avec la manière, en s'imposant 5-0 face à Jason Denayer et les siens. Notamment grâce à sa paire Cristiano Ronaldo-Sadio Mané, en très grande forme.

C'est simple: les deux stars offensives d'Al-Nassr ont inscrit les cinq buts de la rencontre: trois pour le Portugais, qui a même délivré une passe décisive, et deux pour le Sénégalais.

Al-Ittihad poursuit son sans-faute

Mané a ouvert le score à la 27e sur une parfaite déviation de Ronaldo, avant que CR7 n'inscrive le but du 2-0 dix minutes plus tard (38e) sur une tête à bout portant. Le quintuple Ballon d'or y est ensuite allé de son doublé (3-0, 55e), comme l'ancien attaquant des Reds (4-0, 81e), avant que Cristiano Ronaldo ne signe le triplé en toute fin de match (5-0, 90e+6) pour repartir avec le ballon.

Dans les autres rencontres de la 3e journée, Al-Hilal a également cartonné Al-Raed (4-0) avec un but de Mitrovic et un rouge pour Milinkovic-Savic, Al-Ittihad s'est très facilement imposé à Al-Riyad (4-0) avec un but de Benzema, et Al-Ettifaq s'est contenté d'un nul contre Al-Khaleej (1-1).

Au classement, Al-Ittihad pointe en tête avec 9 points, Al-Hilal et Al-Ettifaq sont 3e et 4e avec 7 points, tandis qu'Al-Nassr remonte à la 10e place avec donc 3 unités au compteur.