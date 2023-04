Argentine: ambiance complètement folle lors du Clasico entre Newell's et Rosario

Ce week-end se tenait le plus vieux derby d'Argentine entre Newell’s Old Boys et Rosario Central. Si les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager sur le terrain (0-0), le spectacle avait surtout lieu dans les tribunes du stade Marcelo Bielsa, où plus de 30 000 spectateurs étaient présents pour délivrer une ambiance de folie.

Des fumigènes rouges et noirs craqués par dizaines, des chants entonnés aux quatre coins de l'enceinte, des tifos XXL... Le derby de Rosario, l'un des plus électriques au monde et le plus ancien d'Argentine, entre Newell's Old Boys et Rosario Central a répondu aux exigences de fête et de fureur qui font sa réputation.

Du bruit et de la fureur pour ce derby pas comme les autres

Dimanche, le stade Marcelo Bielsa s'est transformé en véritable spectacle son et lumière pour ce match de Primera Division argentine décidément pas comme les autres. Au point que certains joueurs de Central, lors de leur entrée sur le terrain, ont dû porter leurs mains sur les oreilles pour tenter de contrer la démesure du bruit venant des tribunes. "Ils ne sont pas encore habitués", se moquaient gentiment les fans de Newell's sur les réseaux...

Maradona et Messi célébrés

Dans cette ambiance de folie - qui a pris le pas sur un match peu abouti des deux formations, soldé par un match nul 0-0 - les supporters locaux n'ont pas manqué de déployer leur banderole en hommage aux deux légendes du football passées par Newell's : Diego Maradona et Lionel Messi. Cette admiration sans bornes pour "la Pulga", dont le retour dans son tout premier club a un temps été évoqué, contraste avec les sifllets reçus par le champion du monde avec le PSG...

Sur le banc de Newell's justement, c'est un autre Parisien qui officiait pour ce Clasico en la personne de Gabriel Heinze. L'ancien défenseur central a pris les rênes du club argentin depuis le 1er janvier et tente de remonter la pente après un début d'exercice 2023 compliqué. En effet, Newell's pointe au 9e rang après 10 matchs, avec déjà neuf longueurs de retard sur le leader, River Plate.

Et si ses hommes n'ont pris qu'un point dimanche, il a pu a minima profiter aux premières loges de cette passion flamboyante pour un club décidément pas comme les autres.