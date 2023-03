"Tu es le coeur d'un pays qui t'aime": la banderole de soutien des supporters de Newell's à Messi, menacé par un gang

Après une fusillade dans un supermarché appartenant à la famille de sa compagne Antonela Roccuzzo, et un message de menaces de la part d'un gang de Rosario à son encontre, Lionel Messi a reçu le soutien des supporters de son premier club formateur, Newell's Old Boys.

Les supporters de Newell's Old Boys entendent rassurer Lionel Messi après le message de menace reçu par la "Pulga". En milieu de semaine, une attaque par balles sur le supermarché appartenant à la famille de sa compagne Antonela Roccuzzo a éclaté, et un message écrit - "Messi on t'attend, Javkin (le maire de Rosario) est un narco, il ne va pas prendre soin de toi" - a été laissé, ciblant ouvertement le joueur du PSG.

"Newell's est avec toi", le club formateur de Messi lui apporte son soutien

Pas facile, dès lors, de croire à un retour du capitaine de l'Albiceleste dans son premier club formateur, alors que son contrat à Paris court jusqu'en juin. Et cela même si les fans de Newell ont voulu lui apporter leur soutien. "Leo, tu es le coeur d'un pays qui t'aime, Newell's est avec toi", ont-ils exprimé sur une banderole qui sera suspendue à l'intérieur du stade Marcelo Bielsa, lors du match face à Barracas Central (dans la nuit de samedi à dimanche).

Cette sombre affaire, qui s'inscrit dans un contexte de lutte entre les autorités de Rosario et les gangs de la ville, à l'origine de cette attaque, est venu jeter un coup de froid dans la ville du septuple Ballon d'or. Jeudi en conférence de presse, l'entraîneur de Newell, Gabriel Heinze, a assuré que l'attaque contre le supermarché du beau-père de Lionel Messi "l'éloigne" d'un possible retour en Argentine. "Je viens de découvrir cela, et oui, cela éloigne Leo et tout autre garçon qui voudrait revenir".

Ces dernières heures, le procureur général de la province de Santa Fe, Jorge Baclini, a expliqué que l'enquête "se déroulait bien", avec des résultats à attendre "dans les prochains jours".