Argentine: des supporters lancent une pétition… pour qu’Alvarez quitte sa petite amie

Une pétition demandant à Julian Alvarez de quitter sa petite amie, avec qui il est en couple depuis quatre ans, a déjà récolté plus de 20.000 signatures. En cause: le refus de la jeune femme de permettre à un groupe de jeunes d’avoir un autographe de l’attaquant de l’Albiceleste, alors présent en Argentine après les célébrations du titre mondial.

Les pétitions ont pris l'habitude de fleurir sur internet depuis plusieurs années. Mais celle-ci, on ne l’avait vraiment pas vu venir. En effet, comme le rapporte The Mirror, des supporters ont récemment lancé un appel aux signatures afin de demander… que Julian Alvarez se sépare de sa petite amie.

Dimanche, la pétition en question avait déjà recueilli plus de 20.000 soutiens. Mais alors pourquoi une telle défiance envers Emilia Ferreiro, en couple avec l’attaquant de Manchester City et de l’Albiceleste depuis quatre ans? Comme le montre une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, la compagne du tout nouveau champion du monde a refusé à un groupe de jeunes d’avoir un autographe de son petit ami, permettant "seulement" aux fans d’avoir une photo de groupe. Il n’en fallait pas plus pour s’attirer la colère des supporters argentins.

Une vidéo prise en Argentine aux alentours de Noël

Cette vidéo aurait été prise peu de temps avant Noël, alors que Julian Alvarez était toujours présent en Argentine pour profiter de quelques jours de vacances après avoir célébré le titre mondial de l’Albiceleste. Le buteur a fait son retour à la compétition ce samedi avec Manchester City en entrant en jeu à la place de Bernardo Silva à la 87e minute.

Après la finale du Mondial, plusieurs pétitions ont vu le jour sur internet. Alors que les Français avaient lancé un appel à signatures pour demander que le match soit rejoué, les Argentins leur avaient répondu par une pétition exhortant les Tricolores d’arrêter de pleurer. On attend avec impatience celle de Julian Alvarez pour demander à ses fans de ne pas se mêler de sa vie privée.