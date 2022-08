Argentine: un joueur fracasse un adversaire contre une vitre

Un joueur du Club Atlético All Boys a projeté un adversaire dans la vitre de protection avec les tribunes, lundi lors d’un match de deuxième division argentine. Sur la violence du choc, le verre s’est brisé.

Une agression violente. Le match entre l’Instituto Atletico Central Cordoba et le Club Atlético All Boys (2-0) a dégénéré, lundi lors de la 27e journée de deuxième division. Francisco Gatti, milieu de terrains des All Boys, a expédié Nicolas Mazzola, attaquant de l’Instituto, dans la vitre séparant les spectateurs du terrain, alors que les deux joueurs étaient au duel pour récupérer le ballon.

La violence de l’impact a provoqué une grande fissure sur la vitre située juste derrière les bancs de touche. Mazzola est resté quelques instants au sol avant de se relever pour s’expliquer avec son adversaire après avoir vu les traces de l’impact sur le verre. Le geste de Gatti a provoqué une grosse échauffourée sur la ligne de touche. Mazzola s’en est tiré sans séquelle apparente mais avec une belle frayeur.

Les choses sont finalement rentrées dans l’ordre après plusieurs minutes d’interruption du jeu. Gatti, lui, a seulement écopé d’un carton jaune pour ce geste dangereux. Les deux équipes sont à la lutte pour la montée en première division. Ce succès fait les affaires de l’Instituto, troisième avec cinq longueurs d’avance sur les All boys, cinquièmes.

La soirée a été particulièrement dans le football argentin, lundi puisque de graves incidents entre supporters ont éclaté avant le coup d’envoi de la rencontre opposant River Plate et Sarmiento (1-2). Des fans de River et ceux du Racing se sont retrouvés sur une aire d’autoroute et se sont violemment battus.