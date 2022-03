Grenades, jets de projectiles et intervention de la police: une soirée de violence dans les stades argentins

Les stades de football argentins ont été les théâtres de scènes de violences, dimanche soir. Le coup d’envoi de Rosario Central - Newell’s Old Boys a été retardé à cause de grenades lancées sur la pelouse alors qu’à Buenos Aires, les joueurs de Boca ont dû être escortés par la police à l’issue du Superclásico.

Deux semaines après les images de bagarre entre supporters d’une violence inouïe au Mexique, c’est dans deux stades argentins que des scènes de violences ont éclos, dimanche soir, lors de deux matchs derbys: le Superclásico entre River Plate et Boca Juniors et le choc de la province de Santa Fe entre Rosario Central et les Newell’s Old Boys.

Les fans de Rosario Central, qui prennent très à cœur la rivalité avec les Newell’s, ont balancé des grenades sur la pelouse avant le début de la rencontre. Lors de leurs explosions, elles ont créé des trous sur la pelouse, retardant ainsi le coup d’envoi de la rencontre. Ce sont finalement les visiteurs qui se sont imposés dans ce stade hostile de 45.000 places.

Les joueurs de Boca Juniors se sont eux aussi imposés dans un climat tendu, très habituel dans les Superclásico. Alors qu’ils rejoignaient les vestiaires à l’issue de la rencontre, ils ont essuyé une pluie de projectiles comme des bouteilles plastiques de la part des supporters présents au Monumental. Il a fallu l’intervention des policiers anti émeutes pour escorter les joueurs à leurs vestiaires grâce aux boucliers.

90 décès de supporters dans les années 2000

Alors que la ferveur des supporters argentins pour le football est reconnue dans le monde entier, ces images montrent une passion à l’excès d’une partie des supporters. De 2013 à 2018, les supporters du championnat argentin avaient été interdits de déplacement pour que la violence baisse après une période de dix ans pendant laquelle 90 personnes étaient mortes.