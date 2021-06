Arsène Wenger a retrouvé un club en Alsace... avec Christian Jeanpierre

La section vétéran du club de Duppigheim en Alsace va avoir droit à un renfort de choix. Arsène Wenger, accompagné par le commentateur de TF1 Christian Jeanpierre, y a pris une licence de joueur, à 71 ans.

Tout était parti d’une simple visite. Le 4 juin dernier, Arsène Wenger, en compagnie du journaliste Christian Jeanpierre, se rendait à l'occasion d’un documentaire dans le club de Duppingheim, à la source de son long parcours de footballeur et d’entraîneur. Les deux hommes ont tellement apprécié l’accueil qu’ils s'y sont payé une licence de joueur, relaye le quotidien local Dernières Nouvelles d’Alsace.

Un doute quant à leur réelle participation

"Nous savons d'ores et déjà qu'ils ne seront pas là à tous les entraînements et tous les matchs, mais de telles références dans un effectif ça fait chaud au cœur et les Anciens pourront toujours dire qu'ils ont fait parti de la même équipe que A.Wenger et C.Jeanpierre", écrit le club sur sa page Facebook. Les deux hommes ont signé en faveur de la section vétéran de l’entente Duppigheim-Duttlenheim, est-il précisé.

Depuis son départ d’Arsenal en 2018, Arsène Wenger n’a plus entraîné mais il occupe désormais des fonctions à la FIFA, en tant que directeur du développement du football mondial. Il s’était notamment élevé contre le projet de Super League et est aussi à l’initiative de l'idée controversée d'organiser l’Euro et la Coupe du monde tous les deux ans.

Une retraite de joueur prise en 1981

Avant son parcours historique à Arsenal, rappelons que Wenger avait notamment entraîné l’AS Monaco après son passage à Strasbourg, qui avait suivi son honnête carrière de joueur en Alsace. À 71 ans, il pourrait donc rechausser les crampons dans les prochains mois, quarante ans après la fin de sa carrière professionnelle.