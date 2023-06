Aulas veut qu’on "respecte le choix" de Benzema de poursuivre sa carrière en Arabie saoudite

L’ancien président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a réagi lundi matin au départ de son ancien joueur Karim Benzema vers l’Arabie saoudite.

Fins de saison très riches en émotions pour Jean-Michel Aulas et Karim Benzema. Le premier a été poussé vers la sortie par John Textor et n’est plus le président de l’Olympique Lyonnais. Le second a mis un terme dimanche à son aventure longue de 14 saisons au Real Madrid. Les deux hommes qui ont fait les beaux jours de l’OL à la fin des années 2000 sont restés très proches. Et JMA va suivre avec attention la suite de la carrière de son protéger qui devrait se poursuivre en Arabie saoudite à Al-Ittihad, avec un contrat en or à la clé.

"Le choix de la réussite"

"Il faut respecter totalement son choix, qui est un choix de la réussite", a commenté Jean-Michel Aulas lundi matin sur l’antenne de France Info. C'est une opportunité pour ce garçon fantastique de pouvoir aller tutoyer les sommets sur le plan de sa reconversion, sur le plan de la fin de sa carrière".

Le président d’honneur de l’OL estime que la Saudi Pro League est "un championnat absolument incroyable." Il défend le choix de Benzema "de mettre un terme à une carrière exceptionnelle en donnant à sa famille, à ses proches la possibilité d'appréhender des choses qui ne pouvaient pas être accessibles encore ces dernières années." a-t-il déclaré. Quant à l'hypthèse d'un retour à Lyon, le dirigeant l'a balayée en une phrase en estimant qu'il faut être "réaliste."