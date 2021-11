Ballon d'or 2021: Alves suggère d'offrir la récompense à Eriksen, "car la vie est plus importante que le foot"

Dans un plaidoyer émouvant, le Barcelonais Daniel Alves a estimé que le Ballon d'or devrait être remis cette année au Danois Christian Eriksen, qui a frôlé la mort lors du dernier Euro.

En septembre, Dimitri Liénard était évacué sur une civière après un malaise. Ce mois-ci, c’est un milieu de terrain islandais qui s’est effondré sur la pelouse, victime d’une crise cardiaque. Ces différents incidents ont semé l'inquiétude parmi les amateurs de football, plusieurs mois après les images glaçantes de l'arrêt cardiaque en plein match de l'Euro du Danois Christian Eriksen, dont la vie a été sauvée par le personnel médical grâce à un massage cardiaque à même la pelouse. Sauvé par les médecins sur le terrain, Le Danois est en vie, mais les images glaçantes de son état de santé, entre la vie et la mort, sont restées pour longtemps figées dans nos mémoires. En cette année particulière, le Brésilien Dani Alves a suggéré qu’un hommage lui soit rendu, et à travers lui, ce message simple que la vie importe plus que tout.

"Nous devrions saisir cette chance"

"Je pense sincèrement que, cette année, tous les prix individuels devraient revenir à Eriksen pour envoyer un message au monde entier, a estimé Daniel Alves en marge du Golden Foot Award à Monaco. La vie est plus importante que le football ou quel que soit le sport. Quand une personne revient à la vie comme Eriksen, et que tout le monde se souvient de ces images, et pour ce premier prix après ce qu’il s’est passé, avec tant et tant de choses qui se sont passées, avec la Covid, je pense que nous avons l’opportunité de montrer au monde entier qu’il y a des choses plus importantes que le sport. Nous devrions saisir cette chance. Mais bon, je ne suis pas compétent pour donner ce prix à Eriksen, et je pense que Messi est le candidat le plus fort."

Messi le grand favori

Lionel Messi apparaît effectivement comme le grand favori pour se succéder à lui-même et remporter un septième Ballon d'Or, lundi au théâtre du Châtelet à Paris, où seuls Robert Lewandowski et Karim Benzema semblent pouvoir empêcher cette consécration. La soirée devrait récompenser des personnalités liées au FC Barcelone: Messi, mais aussi Alexia Putellas, l'attaquante de la section féminine qui a remporté la Ligue des champions, ainsi que Pedri, favori pour le trophée Kopa destiné au meilleur jeune joueur de moins de 21 ans. Avant de rejoindre le Paris SG en août, Messi n'a remporté "que" la Coupe du roi avec le club blaugrana. Mais le petit lutin (34 ans) a enfin atteint le Graal en sélection, en remportant en juillet la Copa America avec l'Argentine, 13 ans après l'or olympique.