Lukaku revient sur le malaise d'Eriksen à l'Euro: "J'ai décidé de jouer pour lui"

Dans une interview au site de l'UEFA, Romelu Lukaku a fait part de ce qu'il avait ressenti à l'Euro lorsque son ex-coéquipier en club Christian Eriksen a été victime de son arrêt cardiaque. L'attaquant belge a ensuite révélé avoir décidé de disputer tout le tournoi en pensant à lui.

Lorsque le coeur de Christian Eriksen s'est subitement arrêté lors de Danemark-Finlande à l'Euro (0-1), Romelu Lukaku se préparait à disputer Belgique-Russie (3-0). Puis, quand le coup d'envoi de ce match a été donné, l'attaquant des Diables Rouges avait tout juste eu le temps d'apprendre que le meneur de jeu danois - qui était alors son coéquipier à l'Inter - était tiré d'affaire. "C'était vraiment difficile", a-t-il témoigné dans une interview diffusée lundi sur le site de l'UEFA.

Cet entretien a été l'occasion pour Romelu Lukaku de décrire sa forte amitié avec Christian Eriksen: "Lors de mon passage à l'Inter, j'ai passé plus de temps avec Christian qu'avec ma mère, mon fils ou mon frère. Car en Italie, avec l'entraînement, vous êtes au club toute la journée. Sa chambre était à côté de la mienne. Il jouait à Call of Duty et d'autres trucs".

"Lui montrer que j'étais avec lui"

Quand il a su que Christian Eriksen s'était effondré en plein match à la suite d'un malaise caradique, Romelu Lukaku "a commencé à pleurer" et à "constamment penser à lui". Mais à cet instant, lui et ses partenaires de la sélection belge devaient se rendre au stade Krestovski de Saint-Pétersbourg pour défier la Russie. "J'ai décidé de jouer pour lui pendant tout le tournoi, a-t-il révélé. Je voulais lui montrer que j'étais avec lui."

"Je lui ai également envoyé un message, et j'ai été très heureux qu'il me réponde", a conclu Romelu Lukaku. Il ne s'était pas contenté de cette seule marque d'affection. Celui qui évolue désormais à Chelsea avait dédié le premier de ses deux buts face aux Russes: "Chris, Chris, I love you".