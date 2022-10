Ballon d’or: de Raymond Kopa à Karim Benzema... Ces joueurs français sur le toit du monde

Karim Benzema a été élu Ballon d’or 2022, ce lundi à Paris. L’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France, récompensé pour sa superbe saison, rejoint quatre de ses compatriotes au palmarès du prestigieux trophée.

L’un des sacres les plus attendus de l’histoire. Il n’y avait quasiment aucun suspense pour ce Ballon d’or 2022. Et en toute logique, Karim Benzema a reçu le prestigieux trophée, ce lundi à Paris. L’avant-centre du Real Madrid a été récompensé au théâtre du Châtelet pour sa superbe saison 2021-2022 avec le club merengue, qu’il a mené vers un nouveau titre en Liga et un quatorzième sacre en Ligue des champions.

Le natif de Lyon a notamment réalisé une phase à élimination directe inoubliable jusqu’à la finale contre Liverpool (1-0), ponctuée par dix buts en sept matchs, dont deux triplés face au PSG et à Manchester City. Une épopée appuyée par ses bonnes prestations en équipe de France et un sacre en Ligue des nations, avec un but en demi-finale contre la Belgique (3-2) et un autre en finale contre l’Espagne (2-1).

Une première depuis Zidane en 1998

Karim Benzema devient le cinquième Français de l’histoire à décrocher le Ballon d’or. Le premier depuis Zinedine Zidane en 1998 (Juventus). Jean-Pierre Papin avait également été lauréat en 1991 (OM), tout comme Raymond Kopa en 1958 (Real Madrid). Michel Platini avait lui été élu à trois reprises consécutives, en 1983, 1984 et 1985 (Juventus).

Au-delà de ces cinq légendes, sept autres Français se sont hissés sur un podium du Ballon d’or dans leur carrière: Just Fontaine (3e en 1958, Reims), Alain Giresse (2e en 1982, Bordeaux), Jean Tigana (2e en 1984, Bordeaux), Éric Cantona (3e en 1993, Manchester United), Thierry Henry (2e en 2003, Arsenal), Franck Ribéry (3e en 2013, Bayern Munich), Antoine Griezmann (3e en 2016 et 2018, Atlético de Madrid). Sans jamais l'emporter.