Karim Benzema remporte le Ballon d’or 2022, et entre dans la cour des très grands

Auteur d’une année stratosphérique avec le Real Madrid et les Bleus, l’avant-centre de l’équipe de France, Karim Benzema, a logiquement remporté le Ballon d’or 2022 ce lundi à Paris. A 34 ans, l’ancien Lyonnais devient le cinquième joueur français à remporter prestigieux trophée.

"Je veux être Ballon d’or." Nous sommes au plein cœur de l’été 2008 et Karim Benzema, 20 ans, annonce la couleur. L’une des plus belles promesses du centre de formation de l’OL a des ambitions démesurées. Le talent est déjà là. Le culot aussi. "Je suis là pour prendre votre place", lâche-t-il lors de son tout premier discours face au groupe professionnel. Missions accomplies - quatorze ans plus tard - pour l’ex-prodige du SC Bron Terraillon qui a sans doute atteint ce lundi soir le sommet de sa carrière.

Car oui, le rêve est devenu réalité. A Paris, Karim Benzema a remporté le Ballon d’or 2022. A 34 ans, bientôt 35, il devient le cinquième joueur français de l’histoire à décrocher la plus prestigieuse des récompenses individuelles après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinédine Zidane (1998). Qui d’autre que lui pouvait succéder à Lionel Messi ? Au vu de sa saison 2021-2022, personne.

Un premier titre avec les Bleus

Avec l’équipe de France, l’attaquant aux 37 buts en 97 sélections a débuté la saison avec une victoire en Ligue des nations, son premier et seul titre avec les Bleus à ce jour. Avec la manière puisqu’il a scoré en demie et en finale face à la Belgique (3-2) et l’Espagne (2-1). Brillant en sélection (il a ajouté quatre autres buts lors des éliminatoires de l’Euro), Karim Benzema a été stratosphérique avec le Real Madrid. Devenu un véritable leader depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le capitaine merengue a glané son quatrième titre de champion d’Espagne et est devenu meilleur buteur de Liga avec 27 buts.

Enorme en Ligue des champions

Au terme d’une deuxième partie de saison époustouflante, il a surtout remporté sa cinquième Ligue des champions personnelle. Dès les huitièmes, auteur d’un triplé fracassant, il renverse à lui seul le PSG au terme d’un match retour fou à Bernabeu (3-1). Il remet ça en quart aller face à Chelsea à Stamford Bridge (1-3). Trois, c’est aussi le nombre de buts qu’il claque face à Manchester City en demi-finale sur l’ensemble des deux rencontres. Personne ne lui en voudra d’être resté muet en finale face à Liverpool… "Cette année a été la meilleure de ma carrière au niveau personnel", affirmait Karim Benzema cet été après avoir reçu le trophée UEFA de joueur de l'année. Il peut désormais ajouter le Ballon d’or dans sa vitrine.