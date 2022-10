Avec Benzema, le Real Madrid attend son nouveau Ballon d'or

Dans la capitale espagnole, pas de doute : Karim Benzema sera sacré ce lundi à Paris, lors de la 66e cérémonie du Ballon d’or. Chez les supporters du Real on se prépare déjà pour fêter ça.

Pour les supporters du Real Madrid, cette fois-ci, c’est la bonne. Alors que l’été tire en longueur et n’a pas encore dit son dernier mot dans la capitale espagnole, le ciel semble totalement dégagé pour Karim Benzema. Après onze nominations et une quatrième place l’an passé, les supporters en sont certains: le Ballon d’or reviendra au Français.

"Meilleur buteur en Liga et Ligue des champions, que demander de plus!", s’enthousiasme Miguel. Pour ce supporter Madrilène de 45 ans, maillot du Real floqué au nom du Français, le doute n’est pas permis: "Il est l’architecte des victoires du club cette saison, le maître artificier. La 14e ligue des champions, c’est lui, avant tout!"

"Il porte l’équipe sur ces épaules"

Avec 27 buts en championnat et 15 réalisations en Ligue des champions, KB9 est entré un peu plus dans l’histoire du Real Madrid en devenant, seul, son deuxième meilleur buteur (327 buts). Loin derrière Cristiano Ronaldo (450) certes mais devant une autre légende merengue, Raul (323). Le consensus est donc total chez les supporters madrilènes: "Bien sûr que Vinicius ou Courtois sont en course, indique Alvaro, étudiant de 25 ans. Après la finale de Paris, cela paraît logique que les deux soient cités, mais Benzema a tellement œuvré la saison dernière pour l’obtention de nos deux titres que ce trophée doit lui revenir." Pour Pedro, 35 ans, il n’y a pas de doute: "Il porte l’équipe sur ces épaules! Il est efficace et il se bat! Donc on va sortir le champagne lundi, pour ce Ballon d’or!", indique-t-il avec le sourire.

Drôle de retournement de situation pour Karim Benzema. Lui, qui était sifflé par ses propres supporters il y a quelques années se retrouve, depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, porté en triomphe. "Il est des nôtres, avoue Patricio, tombé dans la potion Real Madrid tout petit. Il a ce côté discret qu’on apprécie ici. Il bosse bien sur le terrain. Ce qui lui arrive est mérité." Le conditionnel n’est pas de mise, les supporters en sont sûrs: Benzema est l’élu 2022.

Contrairement aux années précédentes, pas de frénésie dans la campagne électorale pour le Ballon d’or côté Real Madrid. Le candidat, voire même le vainqueur, fait sens. Résultat: peu de questions ont été posées sur le sujet depuis le début de la saison. Il faut remonter au premier match officiel du club espagnol pour retrouver une déclaration de Carlo Ancelotti sur le sujet. Direction, donc le 10 août, à Helsinki, lieu de la victoire madrilène (2-0) contre Francfort en Supercoupe d’Europe. "C’est un joueur très important. Il est un leader de l’équipe", expliquait alors l'entraîneur italien. "Si nous sommes ici, c’est en grande partie grâce à lui. Il est en route pour le Ballon d’or, cela ne fait aucun doute. Je pense que personne ne le conteste mais en football, tout peut arriver", ajoutait-il, alors, malicieux.

Le président du Real en avril: "Je crois que personne ne doute que le prochain Ballon d’or doit aller à Karim Benzema"

Malgré la présence de cinq joueurs de l’effectif actuel, dont Vinicius Junior et Thibaut Courtois (respectivement unique buteur et meilleur joueur de la dernière finale de la Ligue des champions), la récompense doit aller au Français. Dans les couloirs du centre d'entraînement du Real Madrid, à Valdebebas, le symbole serait fort. Même s’il a été formé à Lyon, l’enfant du Terraillon, ce quartier de Bron dans la banlieue Est de la capitale des Gaules, est considéré comme un produit du Real. Bien aidé par le président Florentino Perez, le patron du club qui est allé le chercher en 2009 et qui est aussi son premier soutien quand le Français passait des moments difficiles sur et en dehors du terrain. Celui qui, au soir du 35e titre de champion d’Espagne pour le club madrilène, en avril dernier, lançait la campagne pour le trophée de France Football: "Je crois que personne ne doute que le prochain Ballon d’or doit aller à Karim Benzema."

Côté médias espagnols, on prépare l’événement normalement, sans folie. Coincée entre le Clasico et une autre journée de championnat, la couverture "est la même que celle du Ballon d’or de Luka Modric en 2019, note Anton Meana, journaliste pour la radio Cadena Ser. On y va parce que c’est comme les Oscars. C’est à dire que ce prix est très important pour le monde du football et donc on se doit d’être présent." Marca enverra un de ses journalistes dans la capitale française et la cérémonie sera suivie sur ses différents supports, comme, par exemple, son canal Twitch. "Cette cérémonie est importante, indique pour sa part Jorge Picon, journaliste pour le site internet Relevo. Il y a une envie du public pour ce Ballon d’or, pour notre part nous allons nous intéresser aux à-côtés afin de faire comprendre au public espagnol ce que les Français pensent de Benzema, par exemple."

Comme une répétition à la soirée du Châtelet, Karim Benzema a reçu, le mois dernier à Madrid, le trophée de Pichichi, sacrant le meilleur buteur du championnat d’Espagne. A cette occasion, l'international tricolore s'est déclaré très fier de son travail: "Je veux toujours en faire plus… Et "plus" signifie gagner la Liga, marquer beaucoup de buts et la chose la plus importante pour moi: m'amuser sur le terrain et faire en sorte que les gens s'amusent quand ils viennent, nous jouons pour eux." Un discours qu’il pourra peut-être renouveler ce lundi à Paris.