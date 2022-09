Ballon d'or: un nouveau trophée pour le meilleur buteur de la saison

France Football annonce ce jeudi la création d’un nouveau prix pour consacrer le meilleur buteur de la saison, nommé le trophée Müller, en hommage au Ballon d’or allemand 1970.

C’est le petit dernier de la cérémonie du Ballon d’or. Ce jeudi, France Football dévoile la nouvelle récompense qui sera décernée pour le meilleur buteur de la saison précédente, le trophée Müller du nom de l'attaquant allemand couronné en 1970. Le titre succède au prix du buteur de l’année, qui avait servi de lot de consolation pour Robert Lewandowski, un an après l’annulation du Ballon d’or 2020 où il semblait favori pour être sacré.

Lewandowski et Benzema au coude-à-coude

Si l’on se fie au classement des buteurs de la saison 2021-2022 et les chiffres de Transfermarkt, l’avant-centre polonais est en première position avec 50 réalisations en club et en sélection, un total partagé avec Karim Benzema. Un critère important, puisque "le Trophée Müller récompense l’attaquant ayant marqué le plus de buts pour son club et son équipe nationale", précise France Football.

Pour rappel, la prochaine cérémonie du Ballon d'or se tiendra le 17 octobre prochain. La liste des nommés pour le titre principal a été publiée le 12 août dernier et l’attaquant français du Real Madrid semble le mieux parti pour succéder à Lionel Messi, qui ne fait pas partie des 30 finalistes tout comme son coéquipier parisien Neymar, contrairement à Crisitano Ronaldo.