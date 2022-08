Ballon d'Or: la liste des 30 nommés, avec quatre Français et deux énormes absents

Les 30 nommés pour le Ballon d'Or ont été dévoilés ce vendredi. Sans surprise, Karim Benzema, grand favori pour rafler la mise, est bien présent, avec trois autres Français. Grosse surprise, Lionel Messi est absent de la liste, tout comme Neymar.

On connaît désormais la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Ce vendredi, les prétendants à la succession de Lionel Messi ont été dévoilés. Sans surprise, le grand favori Karim Benzema en fait partie, tout comme Cristiano Ronaldo et Erling Haaland. Trois autres Français font partie de la liste, à savoir Kylian Mbappé, Christopher Nkunku et Mike Maignan. Deux grosses surprises sont à noter, avec les absences de Neymar et surtout de Lionel Messi, le tenant du titre. C'est la première fois depuis 2005 que la Pulga n'apparaît pas dans le classement du Ballon d'Or.

Pour la première fois, le calendrier du Ballon d'Or est calqué sur celui de la saison et non pas sur l'année civile. De bon augure pour Karim Benzema après sa saison exceptionnelle avec le Real Madrid. Le lauréat sera connu le 17 octobre prochain.

Les 30 nommés pour le Ballon d'Or 2022

Thibaut Courtois, Mohamed Salah, Rafael Leao, Joshua Kimmich, Christopher Nkunku, Trent Alexander-Arnold, Vinicius Jr, Bernardo Silva, Luiz Diaz, Robert Lewandowski, Riyad Mahrez, Casemiro, Fabinho, Heung-Min Son, Karim Benzema, Mike Maignan, Harry Kane, Darwin Nunez, Phil Foden, Sadio Mané, Sébastien Haller, Luka Modric, Antonio Rüdiger, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Dusan Vlahovic, Virgil Van Dijk, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Joao Cancelo.