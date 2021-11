Ballon d’or: énorme tollé contre la victoire de Messi face à Lewandowski

Lionel Messi est devenu lundi lauréat du Ballon d’or pour la septième fois. Malgré une saison en dents-de-scie, l’attaquant argentin a devancé Robert Lewandowski. Une victoire qui a provoqué la colère des soutiens du buteur polonais du Bayern Munich et engendré de grosses critiques.

Des premières fuites courant octobre donnaient Robert Lewandowski vainqueur du Ballon d’or 2021. Mais ce lundi, le Polonais a finalement échoué à la deuxième place derrière le désormais septuple lauréat du trophée: Lionel Messi.

Un an après avoir été privé d’un titre qui lui tendait les bras en 2020 à cause du Covid-19, Robert Lewandowski s’est incliné face à "La Pulga" pour 33 points (580 pts contre 613 pts pour Messi) à l’issue du vote des 170 membres du jury. Mais l’année en demi-teinte de l’Argentin avec le Barça ou le PSG a provoqué la colère des fans de l’attaquant polonais du Bayern Munich.

L’Allemagne crie au sandale

En France, les supporters du PSG se réjouissent du premier sacre d’un joueur francilien mais outre-Rhin, ceux du Bayern grognent. Outre de vives contestations d’anonymes sur les réseaux sociaux, la presse allemande s’en est aussi mêlée. Le journal Bild y voit très clairement un "scandale" après le non-sacre de Robert Lewandowski.

Auteur de 64 buts et 12 passes décisives sur l’année civile, le Polonais de 33 ans devance largement l’Argentin (41 buts et 18 passes décisives).

"Honnêtement je n’y comprends plus rien, a fulminé Lothar Matthaüs, Ballon d’Or 1990, sur Sky Allemagne. Avec tout le respect que je dois à Messi et aux autres grands joueurs nommés, aucun ne l’avait autant mérité que Lewandowski. […] Si vous ne tenez compte que de 2021, il est meilleur que les autres. Il a battu le record du siècle de Gerd Müller, est à nouveau en tête de la liste des meilleurs buteurs de toutes les compétitions et a dépassé tout le monde au niveau national et international cette année également."

Lewandowski félicite Messi et… remercie ceux qui ont voté pour lui

Ovationné à son arrivé au Théâtre du Châtelet et sur le tapis rouge, Robert Lewandowski a ensuite été salué par le vainqueur du jour pendant son discours. Lionel Messi a tenu à rappeler que le Polonais aurait dû remporter le Ballon d’or en 2020 après son année fantastique sous le maillot du Bayern. Finalement reparti avec le trophée de meilleur buteur de l’année, une maigre consolation, Robert Lewandowski a félicité l’Argentin sans aucune amertume.

"Pour commencer, j’adresses mes félicitations à Lionel Messi le vainqueur du Ballon d’or, a écrit le joueur du Bayern dans un message publié sur Instagram. Je veux remercier chaque journaliste qui a voté pour moi et qui a estimé que mes réalisations étaient importantes en 2021."

Etincelant depuis tant d’années avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski est passé tout près de remporter le Ballon d’or pour la deuxième fois d’affilée. Mais contrairement à 2020, cette fois ce n’est pas de la faute du Covid-19.

Cette fois, le collège électoral a choisi Lionel Messi. Bon ou mauvais choix? Qu’importe, le résultat n’évoluera plus. Pour tenter de décrocher la prestigieuse récompense, le Polonais va devoir marquer les esprits et continuer d’empiler les buts et les titres.