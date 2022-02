Bayern Munich: le bémol de Lewandowski sur Mbappé et Haaland

L’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, ne s’attend pas à ce que Kylian Mbappé et Erling Haaland dominent la planète football comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont pu le faire.

Karim Benzema et Robert Lewandowski ne partagent pas seulement un sens du collectif aiguisé pour des attaquants aussi décisifs, ils se vouent également une admiration réciproque, et partagent une même analyse. Très critique sur les gens qui "ne regardent plus les matches dans leur intégralité", Robert Lewandowski, à l’instar de Karim Benzema, déplore que le travail de l’attaquant, "avec et pour ses coéquipiers, ses déplacements, ses courses, les espaces créés pour trouver des failles dans la défense adverse qui profitent à l'équipe", ne soit pas davantage mis en avant.

Lewandowski: "Qui sait si d'autres jeunes ne vont pas se révéler à leur tour ?"

Admiratif des qualités et du parcours de Karim Benzema, Robert Lewandowski ne tarit pas d’éloges sur un autre Français qui a illuminé la première soirée des huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi. Il s’agit bien sûr de Kylian Mbappé, dont il adore le dynamisme et l’explosivité. "Je suis certain qu'il va être mentalement costaud pour répondre aux fortes attentes et s'inscrire dans la durée parmi les meilleurs du monde", pressent le buteur du Bayern Munich, dans une interview à France Football. Dans l’esprit de l’international polonais, il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé sera capable "de devenir le meilleur attaquant du monde".

En revanche, il anticipe une concurrence féroce à venir pour le prodige de Bondy et le colosse norvégien, Erling Haaland, appelés à dominer la prochaine décennie: "Ils en ont les capacités, mais qui sait si dans les deux ou trois ans qui viennent, d'autres jeunes attaquants ne vont pas se révéler à leur tour ?, s’interroge Lewandowski. Je ne peux pas imaginer un instant qu'ils vont dominer le football international comme l'ont fait Lionel Messi et Cristiano Ronaldo depuis douze ans. Ces deux-là ont tellement écrasé l'histoire en raflant tous les trophées possibles. Dans les dix prochaines années, je pense qu'il y aura plusieurs joueurs qui se disputeront le rôle de meilleur joueur au monde."