PSG-Real: Ancelotti a une explication à la timide prestation de Benzema

Sevré de ballons, Karim Benzema a eu peu l’occasion de briller lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid (1-0), mardi. Pour Carlo Ancelotti, cela n’est pas dû à un problème physique.

Longtemps incertain, Karim Benzema a bien tenu sa place à la pointe de l’attaque du Real Madrid, mardi lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions sur le terrain du PSG (1-0). Le Français a aussi retrouvé le brassard de capitaine après avoir manqué les trois derniers matchs de son équipe en raison d’une blessure aux ischios-jambiers. Mais il n’a pas eu l’occasion de briller, hormis sur quelques enchaînements techniques dont il a le secret. Trop peu pour porter son équipe, en grande difficulté dans la construction d’actions.

Carlo Ancelotti, son entraîneur, a défendu son joueur qu’il a remplacé à la 87e minute par Gareth Bale. Et pour l’Italien, sa performance timide n’est pas liée à un état de forme un peu juste.

"Le problème est que les ballons ne sont pas arrivés"

"Le problème de Benzema n'était pas physique, a-t-il expliqué à l’issue de la rencontre. Je l'ai remplacé juste avant la fin du match, le problème est que les ballons ne sont pas arrivés (jusqu’à lui). C'était difficile pour nous de bien jouer et normalement nous n'avons pas autant de problèmes quand nous sommes pressés devant. Je suis optimiste même si nous devons faire mieux au match retour. Nous avons le match à domicile et nous n'avons pas à nous soucier du but à l'extérieur. C'est clair que le PSG a un bon avantage mais j'espère que ça ne suffira pas."

Un but de Kylian Mbappé a finalement offert la victoire à Paris dans les arrêts de jeu après une domination nette mais longtemps stérile. Avant le début de la rencontre, le jeune attaquant parisien avait échangé avec Benzema, son coéquipier en équipe de France, dans les couloirs du vestiaire dans un moment sympa. Mbappé a ainsi demandé à Benzema s’il était blessé. "Un peu encore", lui avait répondu le joueur madrilène dans un sourire.