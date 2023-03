Belgique: "Les gamins venaient de rentrer", l'accident de voiture de Sofian Kiyine a failli faire un carnage

Sofian Kiyine (25 ans), milieu de terrain marocain de Louvain (D1 belge), a été gravement blessé dans un accident de la route après que sa voiture s’est envolée avant d’atterrir dans un gymnase que venait de quitter une équipe de jeunes filles quelques secondes plus tôt.

Les images font froid dans le dos. Sur une vidéo de vidéo-surveillance partagée sur les réseaux sociaux, une voiture lancée à très grande vitesse (certains évoquent un compteur à 200lm/h) décolle subitement de la route avant de s’envoler… puis de traverser la façade d’un gymnase de la commune de Flémalle (proche de Liège). L’accident s’est produit jeudi en fin d’après-midi et implique Sofian Kyine (25 ans), milieu de terrain marocain de Louvain (D1 belge), qui a perdu le contrôle de son véhicule. L’engin a été retrouvé posé sur le flanc sur le parquet de la salle omnisports.

Des jeunes joueuses ont quitté le terrain 11 secondes avant l’accident

Selon les premiers éléments, un terrible drame a été évité de justesse puisque des jeunes joueuses occupaient le terrain quelques instants seulement avant l’impact. "Nous avons frôlé une catastrophe, indique Sophie Thémont, la bourgmestre (maire) de Flémalle à la Dernière Heure. Des jeunes filles avaient justement un entraînement juste avant l'impact. Elles étaient retournées au vestiaire onze petites secondes avant le crash. Par chance, un véritable drame a été évité. L'expert du parquet est arrivé hier soir pour examiner la situation et la voiture a été enlevée pour l'enquête."

"Par chance, au moment où cela s'est passé, les gamins venaient de rentrer dans les vestiaires, confirme Fabian Pavone, adjoint aux Sports de la commune. L'un des coaches se trouvait néanmoins à l'extérieur et a ainsi vu passer le véhicule."

Les images de l’accident ont aussi provoqué l’émoi sur les réseaux sociaux, notamment auprès des pensionnaires du club, dont l’un se présentant comme tel, a étalé sa stupéfaction sur son compte. "La dinguerie, une voiture a atterri sur le terrain de mon club de basket", a-t-il lancé avant de publier une photo du trou provoqué par la voiture depuis l’extérieur de la salle ainsi qu’une autre de l’intérieur. Le jeune homme confie aussi avoir échappé au pire. "Je suis choqué, j’avais entraînement à ce moment-là, assure-t-il. La voiture est tombée à l’endroit où je m’assoie tout le temps avant l’entraînement, je remercie mon Seigneur de m’avoir donné la flemme d’y aller."

Le club de Louvain a donné des nouvelles de son joueur, dont le pronostic vital fut un temps engagé. Ce qui ne serait plus le cas. "Le club a appris que Sofian Kiyine a été impliqué dans un grave accident de voiture près de Liège hier soir, indique le communiqué. Sofian Kiyine a été transporté aux urgences de l'hôpital le plus proche où des examens complémentaires sont en cours. Son état de santé ne met pas sa vie en danger. Heureusement, aucun autre véhicule ou personne n'a été impliqué dans l'accident. Le club attend plus de clarté sur les circonstances exactes de l'accident avant de répondre davantage. Nous souhaitons à Sofian un prompt rétablissement."