Belgique: De Bruyne nommé capitaine, avec Courtois vice-capitaine

Domenico Tedesco a choisi Kevin De Bruyne comme nouveau capitaine de la Belgique après le fiasco au Mondial 2022 et la retraite internationale d'Eden Hazard. Le maître à jouer des Diables Rouges et de Manchester City sera épaulé par Thibaut Courtois malgré les relations compliquées entre les deux stars ces dernières années.

Il n'y a pas qu'en équipe de France qu'il a fallu choisir un nouveau capitaine. Mais contrairement aux Bleus où Didier Deschamps connait parfaitement son groupe et a confié le brassard à Kylian Mbappé, Domenico Tedesco a eu moins de temps pour faire connaissance avec les joueurs de la sélection belge. Le nouveau sélectionneur des Diables Rouges a opté pour la sécurité en confiant le capitanat au leader technique de l'équipe: Kevin De Bruyne. Tout sauf une surprise compte-tenu de l'importance du meneur de jeu dans l'équipe, et encore plus après la retraite internationale d'Eden Hazard.

"C'est un moment de fierté d'être le capitaine de notre pays, s'est réjoui le joueur de Manchester City dans un message vidéo relayé ce mardi sur les réseaux sociaux. Je joue pour la Belgique depuis longtemps. C'est donc un honneur de la représenter de cette manière. J'espère pouvoir bien remplir ce rôle."

Une relation glaciale entre Courtois et De Bruyne ?

La tâche qui attend Domenico Tedesco à la tête de la sélection d'outre-Quiévrain est grande. Malgré une génération dorée, Roberto Martinez n'a rien gagné avec la Belgique. Pire, le Mondial 2022 a tourné à la déroute avec une élimination dès le premier tour et de vives tensions entre joueurs lors la compétition au Qatar. En plein match du premier tour contre le Canada, Kevin De Bruyne et Toby Alderweireld ont même eu une franche explication sur la pelouse.

Un échange un peu tendu dans le coeur de l'action, c'est toujours plus que la non-relation entre le joueur de Manchester City et Thibaut Courtois. Pourtant nommé vice-capitaine de la Belgique au même titre que Romelu Lukaku, le gardien serait en froid avec son coéquipier depuis plusieurs années en raison d'une histoire d'ordre privé datant de 2012. Les deux stars des Diables Rouges ne communiqueraient même presque plus selon les éléments parus dans divers médias ces dernières années. C'est dire combien le travail de reconstruction de Domenico Tedesco va être important.

Deux gros matchs contre la Suède et l'Allemagne

Outre la difficile collaboration entre deux joueurs majeurs de l'équipe, Domenico Tedesco va aussi devoir intégrer une nouvelle génération de joueurs belges comme Roméo Lavia où les joueurs de Ligue 1 tels que Loïs Openda et Arthur Theate. Des jeunes appelés à prendre le pouvoir après le départ d'illustres anciens.

Si plusieurs tauliers de l'équipe ont raccroché comme Eden Hazard et Toby Alderweireld ou encore le gardien Simon Mignolet, le sélectionneur a aussi choisi de se passer de Dries Mertens (35 ans) et Axel Witsel (34 ans) pour le duel des éliminatoires de l'Euro 2024 face à la Suède de Zlatan Ibrahimovic puis pour le match amical contre l'Allemagne...une autre nation en pleine reconstruction.