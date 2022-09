Brésil: la liste du Brésil pour les prochains amicaux, Gabriel Jesus grand absent

L'entraîneur du Brésil, Tite, a dévoilé la liste des joueurs qui affronteront le Ghana et la Tunisie les 23 et 27 septembre prochains. Plusieurs joueurs manquent à l'appel, mais l'absence de Gabriel Jesus étonne particulièrement.

Gabriel Jesus semble être dans la forme de sa vie. Pourtant, il ne figure pas dans la liste de Tite, l'entraîneur de la Seleçao, pour les matchs amicaux du Brésil face au Ghana et à la Tunisie les 23 et 27 septembre prochains.

L'attaquant d'Arsenal, qui a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives en six journées de Premier League, est le grand absent des 23 brésiliens sélectionnés pour les matchs amicaux en France. Roberto Firmino (Liverpool) et Pedro (Flamengo) lui sont préférés. Interrogé sur cette décision, Tite a souhaité éclaircir la situation: "Concrètement, il est dans un grand moment et en compétition. Cet appel a servi d'opportunité à d'autres."

L'entraîneur, par cette déclaration, ne ferme pas la porte à Gabriel Jesus. Il sous entend même que sa place au Mondial est assurée. Des déclarations qui vont dans le sens de ce qu'avance le journaliste Fernando Campos, d'ESPN Brésil. "mon interprétation est que Gabriel Jesus est déjà en Coupe du monde. Tite veut surveiller Pedro, Matheus Cunha et Firmino."Cette affaire n'a en tous cas pas manqué de faire réagir.

Ce vendredi soir, Gabriel Jesus est en tendances Twitter. Les internautes s'indignent massivement de son absence de la liste de la Seleçao.

Pas de Coutinho, Dani Alves ni Gerson

D'autres joueurs manquent à l'appel dans cette liste. Les milieux de terrains offensifs d'Aston Villa et de l'OM, Philippe Coutinho et Gerson, ne sont pas convoqués. Leurs performances n'ont pas été à la hauteur des attentes du selectionneur.

Dani Alves, qui a pour ambition de disputer un ultime Mondial, est absent également. Pour ce dernier, Tite a avancé un argument médical: "Dani est arrivé au Mexique et cinq jours plus tard a fait ses débuts pour Pumas, donc il n'y avait pas pré-saison adéquate. Il a également perdu du poids et de la masse à cause d'une gastro-entérite.(...) Pour le moment, il n'est pas en mesure de travailler avec nous dans ces deux matchs. En investissant dans le travail, il pourra revenir, oui", a confié l'entraîneur brésilien.