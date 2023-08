Brésil: Neymar devrait garder un statut de cadre en sélection malgré son départ à Al-Hilal

D'après la presse brésilienne, Neymar devrait conserver un statut de cadre avec la sélection auriverde malgré son départ à Al-Hilal. L'attaquant de 31 ans va sans doute être convoqué à nouveau pour le rassemblement de septembre, neuf mois après son dernier match avec le Brésil.

Sélectionneur du Brésil, Fernando Diniz dévoilera vendredi son groupe pour le rassemblement de septembre. La sélection auriverde débutera les éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 avec des rencontres face à la Bolivie et le Pérou, respectivement le 9 et le 13 septembre. Selon O Globo, Neymar devrait bien conserver une place de choix.

Transféré ce mardi à Al-Hilal contre 90 millions d'euros en provenance du PSG, l'attaquant de 31 ans reste considéré comme un joueur cadre du Brésil en compagnie de Marquinhos, Vinicius et Bruno Guimaraes. L'homme aux 124 sélections (pour 77 buts) devrait encadrer la jeune génération.

En attendant Ancelotti

Blessé à la cheville en février dernier, Neymar avait mis un terme à sa saison dans la foulée. Il a rejoué dans le cadre de la préparation estivale du PSG, avant de quitter le club. A l'issue de l'élimination du Brésil lors de la Coupe du monde 2022, l'ancien joueur du Barça ne garantissait pas de revenir avec l'équipe nationale, sous le coup de la déception.

Nommé sélectionneur du Brésil jusqu'à l'arrivée de Carlo Ancelotti pour la Copa America 2024, Fernando Diniz partage son temps entre la Seleçao et Fluminense mais entend avoir un "engagement maximal". A la tête d'une équipe en quête d'un nouveau souffle et d'un sixième titre mondial après plus de 20 ans d'attente, Diniz a pris une place qui était occupée de façon provisoire par le sélectionneur des U20 Ramon Menezes depuis l'éviction de Tite, remercié après la faillite au Qatar.