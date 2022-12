Brésil: un panel de joueurs vote pour Abel Ferreira à la tête de la Seleçao

D'après un sondage mené par le média brésilien UOL Sport, le Portugais Abel Ferreira, entraîneur de Palmeiras depuis 2020, est le favori des joueurs du championnat pour succéder à Tite à la tête de la Seleçao.

Il n'y a pas que Zidane dans la vie. Alors que la fédération brésilienne chercher un successeur à Tite et penserait à "Zizou" pour prendre le poste, d'autres noms ressortent. Le média UOL Sport a tenté de faire le tri en interrogeant 26 joueurs du championnat brésilien de manière anonyme.

D'abord, une tendance se dégage : 88% d'entre eux ne voient aucun problème à ce que le prochain sélectionneur soit un étranger. Cela tombe bien, c'est aussi, visiblement, l'envie des dirigeants de la CBF. Ce serait toutefois une énorme rupture pour la Seleçao, qui n'a connu que deux étrangers dans son histoire : l'Argentin Filpo Nuñez pour un match en 1965 et le Portugais Joreca, co-entraîneur pour deux matchs en 1944.

Ferreira récolte 30% des votes

Dans le détail, c'est ensuite Abel Ferreira qui a récolté le plus de suffrages avec 30% des votes. Le Portugais, à la tête de Palmeiras depuis 2020, a gagné deux Copa Libertadores et quatre titres nationaux, après des expériences à Braga et au PAOK Salonique.

Le deuxième entraîneur le plus plebiscité est Pep Guardiola, avec 26% des voix, devant Fernando Diniz, 22%, premier brésilien de cette consultation. Le prochain sélectionneur de la Seleçao n'est donc pas encore trouvé, mais les pistes sont nombreuses. La CBF doit désormais choisir l'ampleur de la rupture qu'elle souhaite, que ce soit avec un très grand nom comme Zidane, venu d'Europe, ou un entraîneur moins connu comme Ferreira, déjà habitué au Brésil et qui parle la langue.