Brésil: le crack Endrick célèbre le titre de Palmeiras avec un nouveau but

Tout juste lancé chez les pros pour la fin de la saison en première division brésilienne, le phénomène Endrick a encore brillé dans la nuit de mercredi à jeudi face à Fortaleza. L'attaquant de 16 ans a marqué lors d'une rencontre où Palmeiras a pu célébrer son onzième titre de champion national.

Toute l'Europe se l'arrache déjà. A seulement 16 ans, le nouveau prodige du football brésilien Endrick continue de briller. Titulaire à la pointe de l'attaque de Palmeiras contre Fortaleza dans la nuit de mercredi à jeudi, le phénomène a marqué le quatrième but de son équipe lors de cette 35e journée (4-0).

Auteur de trois buts en cinq apparitions en D1, l'attaquant a impressionné tous les observateurs pour la fin de la saison au Brésil. Mieux, en profitant de la défaite de l'Internacional Porto Alegre, Palmeiras a officiellement remporté le titre de champion à trois journées de la fin de la compétition.

Palmeiras conforte son record de titres

L'Internacional Porto Alegre, entraîné par Mano Menezes, a chuté 1-0 à Belo Horizonte contre América Mineiro. Palmeiras comptait alors 10 points d'avance sur le club gaucho, remportant mathématiquement son onzième sacre national.

La formation pauliste, entraînée par le Portugais Abel Ferreira, a ensuite étrenné sa toute nouvelle couronne en écrasant à domicile Fortaleza (4-0), dans la liesse de ses supporters venus en nombre festoyer dans le stade et autour malgré le froid et la pluie tombés sur Sao Paulo. Le "Verdao" renforce ainsi son record de titres de champion du Brésil (11), devant Santos (8), Corinthians et Flamengo (7), et Sao Paulo (6).

Sous les ordres d'Abel Ferreira, arrivé à la tête de l'équipe depuis novembre 2020, Palmeiras a décroché deux fois la Copa Libertadores (2020, 2021), ainsi que la Coupe du Brésil (2020), la Supercoupe sud-américaine (2022) et le Championnat de l'Etat de Sao Paulo (2022).

Le "Verdao" avait pourtant très mal débuté la saison (une défaite, deux nuls), mais a remonté la pente et pris les commandes, pour ne plus les lâcher, à l'issue de la 10e journée. Les principaux hommes de l'équipe pauliste sont le gardien international Weverton, le défenseur paraguayen et capitaine Gustavo Gomez, les milieux Danilo et Gustavo Scarpa, et l'attaquant Roni. En tout cas jusqu'à l'avènement programmé du nouveau prodige local Endrick.