Bayern: Coman de retour pour le Klassiker contre Dortmund, bonne nouvelle pour les Bleus

C'est le choc de la 9e journée de Bundesliga. Dortmund accueille samedi (18h30) le Bayern Münich pour un "Klassiker" à fort enjeu. Les Bavarois peuvent compter sur le retour de Coman et Kimmich, mais devront se passer de Müller.

Coman est de retour. Blessé depuis un mois, l'international français est de retour avec le Bayern Munich pour le déplacement à Dortmund face au rival. Même chose pour Joshua Kimmich, guéri du Covid 19. Moins chanceux, Thomas Müller souffre encore de certains symptômes et ne pourra pas tenir sa place, a annoncé Julian Nagelsmann en conférence de presse.

Coman n'a pas 90 minutes dans les jambes

Si Kinglsey Coman est bien de retour, il n'est pas en revanche en état de débuter la rencontre: "Il est en forme, a bien résisté aux tests de résistance et est à l'entraînement avec l'équipe. Ce n'est pas encore un candidat pour commencer, mais un candidat pour entrer en jeu. Il est prêt et pourrait avoir 30 ou 40 minutes", a confié le technicien allemand.

Avant le "Klassiker", qui comptera pour la 9e journée de Bundesliga, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sont au coude à coude au classement. Avec 15 points sur 24, ils pointent aux 3e et 4e places du classement de Bundesliga, deux points derrière l'Union Berlin et Fribourg. Le Bayern n'a gagné qu'un de ses cinq derniers matchs, alors que Dortmund en a perdu deux de ses trois derniers. Les deux formations, qui ont gagné cette semaine en Ligue des champions, ne sont pas dans une forme optimale.