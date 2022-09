Bleus: encore une bonne nouvelle, Coman sur le retour avec le Bayern, L. Hernandez doit patienter un peu

Julian Nagelsmann a donné jeudi des nouvelles des Tricolores Kingsley Coman et Lucas Hernandez, blessés en septembre. Selon le coach bavarois, le premier devrait réintégrer le groupe munichois la semaine prochaine, le second aura lui besoin d’un peu plus de temps pour revenir.

Petit à petit, l’équipe de France retrouve ses forces vives. Et c’est une très bonne nouvelle alors que le Mondial 2022 se profile à grand pas (20 novembre-18 décembre). Après Karim Benzema et N’Golo Kanté, c’est un autre titulaire en puissance qui est tout proche de retrouver la compétition: Kingsley Coman.

Touché avec le Bayern Munich le 9 septembre, l’international tricolore (40 sélections, 5 buts) de 26 ans devrait effectuer son retour à l’entraînement la semaine prochaine, a annoncé son entraîneur Julian Nagelsmann jeudi en conférence de presse.

>> Suivez les dernières infos autour des Bleus

"Il faut qu'il soit remis à 100%"

"Avec King, on doit estimer quand est-ce qu’un retour est raisonnable et quand il pourra se passer. Il est possible qu’il soit en partie intégré la semaine prochaine. On pourra regarder si pour Dortmund, cela fonctionne, a-t-il expliqué. Mais, comme toujours, je ne veux pas mettre de pression. Il faut qu'il soit remis à 100%."

Les Bavarois affronteront le Borussia Dortmund le 8 octobre prochain, soit un mois et demi avant le début de la Coupe du monde, ce qui laisse le temps à Coman de monter en puissance d’ici là. Concernant Lucas Hernandez, autre Français du Bayern actuellement blessé, "ça va durer plus longtemps", a regretté le coach bavarois. Le défenseur de 26 ans souffre d’une lésion aux adducteurs depuis un match de Ligue des champions face au Barça, le 13 septembre dernier.