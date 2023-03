Bayern-PSG: l'attitude de Sané et Gnabry très critiquée en Allemagne

Vainqueur à l’aller au Parc des Princes (0-1), le Bayern Munich préparer son huitième de finale retour face au PSG mercredi (21h) escorté de doutes, particulièrement sur ses deux stars offensives Serge Gnabry et Leroy Sané, accablés par les critiques.

Les doutes n’accompagnent pas seulement le PSG avant le huitième de finale retour de la Ligue des champions sur le terrain du Bayern, mercredi (21h, sur RMC sport). Si les Bavarois ont pris un avantage en s’imposant à l’aller (0-1) au Parc des Princes, ils ne se présentent pas pour autant en bourreaux redoutables face aux Parisiens. Deux de leurs stars offensives sont ainsi la cibles des critiques pour leur récent rendement fantomatique: Serge Gnabry et Leroy Sané.

"Je n'ai pas eu l'impression qu'ils montraient qu'ils voulaient être dans l'équipe"

Samedi, ils ont joué une mi-temps chacun lors de la victoire à Stuttgart (1-2), Sané remplaçant Gnabry à la pause, sans qu’aucun des deux ne saisisse vraiment sa chance de démarrer dans le onze du Bayern mercredi à l’Allianz Arena. "Nagelsmann n'a même pas à penser à utiliser de nouveaux joueurs mercredi, a lancé Lothar Matthäus, ancienne légende du club, sur Sky Sport Allemagne. Ils ne se sont pas proposés. Je n'ai pas eu l'impression qu'ils montraient qu'ils voulaient être dans l'équipe."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder Bayern-PSG en Ligue des champions

Publiquement recadré par ses dirigeants pour s’être rendu à la Fashion week de Paris en janvier, Gnabry a marqué un seul but depuis la reprise post-Coupe du monde (huit avant). Même bilan pour Sané (un but), également en-deçà depuis le Mondial au Qatar. La coupure a pénalisé le duo dont le ratio but/minutes jouées a spectaculairement chuté: Gnabry mettait un but toutes les 80 minutes avant le Mondial, il en est actuellement à un toutes les 240 minutes. Sané a désormais besoin de deux fois plus de temps pour marquer. Les deux ailiers sont raillés pour leur dilettantisme et leur absence d’implication, deux facteurs inadmissibles dans un club comme le Bayern, construit pour tout gagner.

"Si vous faites entrer des joueurs et qu'ils restent plantés là pendant 30 minutes, les autres en parlent, met en garde Dietmar Hamann, ancien international allemand sur Sport1. Vous avez des joueurs, quand le tableau d’affichage avance et qu'ils voient que l'un des deux entre… Ça peut mettre une mauvaise ambiance dans une équipe."

"Avant tout, c'est une question de caractère", abonde l’austère Stefan Effenberg, ancienne légende du Bayern qui met en opposition le comportement des deux stars avec celui de l’un des tauliers de l’équipe, Thomas Müller. "Il était remplaçant à Paris et il a réagi sans grogner, ni pester, fait remarquer l'ancien milieu de terrain. Contre Mönchengladbach, il a aussi dû aller rapidement sur le banc (en raison de l’expulsion de Dayot Upamecano, ndlr). C’est un professionnel absolu sur lequel vous pouvez compter à 100 %. Je souhaite que Gnabry et Sané s’en inspirent un peu, qu'ils feront mieux à l'avenir et qu'ils aient la même attitude que Müller."