Bayern: Lucas Hernandez raconte "la pire période" de sa carrière

Dans un entretien accordé lundi à Kicker, le défenseur du Bayern Munich et de l’équipe de France, Lucas Hernandez, est revenu sur ses débuts compliqués en Bavière. Et sur ses ennuis avec la justice espagnole pour des violences conjugales avec sa compagne remontant à 2017.

Lucas Hernandez retrouve le sourire. Recruté en 2018 par le Bayern Munich contre 80 millions d’euros, le défenseur le plus cher de l’histoire de la Bundesliga a vu ses deux premières saisons gâchées par les blessures à répétition. Entre infirmerie et concurrence féroce, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a douté avant de revenir à son meilleur niveau cette saison. "La première année et demie au Bayern a été la pire période de ma carrière, très compliquée, a confié le champion du monde de 25 ans à Kicker. C'était un gros transfert, avec beaucoup d'argent en jeu. J'essaie de rembourser chaque euro de mes indemnité de transfert avec mes performances."

"Le présent, c’est ma compagne qui est enceinte, que j’aime et qui m’aime"

Lucas Hernandez s’est aussi exprimé sur ses récents soucis avec la justice espagnole. Menacé de six mois de prison pour non-respect des mesures d’éloignement avec sa compagne, Amelia Lorente, à la suite de violence conjugale remontant à février 2017, le Français avoue son incompréhension : "C’était une période très difficile. Lorsqu’il y a eu cette affaire, elle était (et est toujours) enceinte de notre deuxième enfant. Ni elle, ni moi n’avons compris pourquoi le parquet a ouvert le dossier contre moi."

Et le gaucher de poursuivre : "Je tiens à remercier le Bayern qui a toujours été à mes côtés. Les dirigeants ont compris ma situation et m’ont aidé. C’est une affaire qui remonte à 2017. C’est du passé. Le présent, c’est ma compagne qui est enceinte, que j’aime et qui m’aime."