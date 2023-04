Bayern: la mise au point de Salihamidzic sur les propos racistes de Sané envers Mané

Quatre jours après l'altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané, Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich, a pris le parti de l'international allemand, qui a reçu un coup de la part de son coéquipier sénégalais.

La lourde défaite face à Manchester City (3-0) en quart de finale de Ligue des champions a laissé des traces du côté bavarois. À l'issue de la rencontre, la tension est montée dans le vestiaire entre Sadio Mané et Leroy Sané. Le premier a même frappé son coéquipier, qui aurait proféré des insultes racistes à son égard. Un acte qui lui a valu une suspension.

Quatre jours après cette sombre soirée à Manchester, les joueurs du Bayern Munich retrouvaient le championnat ce samedi, à l'occasion de la réception d'Hoffenheim pour la 28e journée de Bundesliga. Si Sadio Mané était absent, Leroy Sané était titulaire dans le 4-2-3-1 de Thomas Tuchel. L'international allemand a d'ailleurs reçu le soutien de son club, par la voix de Hasan Salihamidzic.

"L'affaire est réglée"

"Nous connaissons cette allégation faite par un journaliste. Nous en avons parlé à Leroy. Il nous a assuré très clairement qu’il n’avait jamais rien dit de tel et nous le croyons, a expliqué le directeur sportif du Bayern au micro de Sky Sport Germany avant la rencontre de championnat. Nous avons passé deux jours à parler ouvertement avec toutes les personnes impliquées et nous avons travaillé dessus. Pour nous, l’affaire est réglée."

L'altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané a perturbé le vestiaire des champions d'Allemagne, qui abordent un carrefour important de leur saison. Ce vendredi, Thomas Tuchel a livré un discours pacificateur: "Tout le monde fait des erreurs, même un modèle. Il s'est aussi excusé de manière exemplaire et la perfection n'existe pas. Dans la gestion de l'incident, tout le monde s'est comporté de manière exemplaire, même si parfois on aimerait que tout reste dans le vestiaire."