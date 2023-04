Avant le choc contre Manchester City, Tuchel abasourdi par la prestation ratée du Bayern

Alors que se profile le quart de finale retour de la Ligue des champions face à Manchester City (mercredi 21h sur RMC Sport), le Bayern a concédé le nul face à Hoffenheim en Bundesliga. Une prestation bavaroise assez ratée et que ne comprend pas Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel s'est dit surpris par la mauvaise prestation du Bayern, tenu en échec par Hoffenheim (1-1) samedi, manquant ainsi une "grande occasion de créer pour nous et pour nos supporters une ambiance", avant d'affronter Manchester City en Ligue des champions.

"Il y a évidemment de la déception pour nous dans le résultat et dans la manière", a reconnu l'entraîneur munichois Thomas Tuchel, alors que son équipe conserve deux points d'avance au classement à six journées de la fin, puisque dans le même temps, le Borussia Dortmund a également concédé le nul (3-3) à Stuttgart.

"On n'a connu que de très très rares moments de bon jeu. On a vu des phases avec six ou sept erreurs de passe en soixante secondes en première période", a regretté le technicien arrivé sur le banc munichois il y a un peu plus de trois semaines.

En cinq matchs, le Bayern de Tuchel s'est imposé à deux reprises (contre Dortmund 4-2 et à Fribourg 1-0), pour deux défaites (à Manchester City 3-0 en Ligue des champions et contre Fribourg 2-1 en Coupe) et un match nul.

"Extrêmement surprenant"

"On a joué avec peu d'énergie, peu d'esprit, peu de changement de rythme, peu de conviction, peu de confiance", a ajouté Tuchel, estimant que "c'est extrêmement surprenant" par rapport à ce que son équipe a montré à Fribourg la semaine dernière en championnat et pendant 70 minutes à Manchester City en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Corrigé 3 à 0 par les Citizens, les Munichois sont obligés de réaliser un immense exploit mercredi dans leur Allianz Arena lors du match retour, et Tuchel estime que ce match nul contre Hoffenheim est "une grande occasion manquée" pour "créer pour nous et pour nos supporters une ambiance, nécessaire pour croire en nous". "C'est à coups sûr un gros recul pour nous, dans la performance, dans la conviction, dans la confiance en nous", a conclu Tuchel.