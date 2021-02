Mercato: pour Raiola, seuls dix clubs peuvent se payer Haaland

Mino Raiola, agent d'Erling Haaland, estime que peu d'équipes ont les moyens de recruter la jeune star norvégienne. Il en liste quatre en Angleterre.

Où jouera Erling Haaland la saison prochaine? Peut-être plus à Dortmund qu'il n'a pourtant rejoint qu'en janvier 2020. Depuis an, l'attaquant norvégien affole les statistiques avec le club allemand avec 43 buts inscrits. Evidemment, le jeune attaquant (20 ans) affole les courtisans sur le marché des transferts. Le Barça, le Real Madrid et plusieurs clubs de Premier League sont régulièrement cités comme éventuelles prochaines desinations. Son agent Mino Raiola n'y est certainement pas étranger.

Le conseiller vante régulièrement les mérites de son poulain en ouvrant en grand la porte à un transfert l'été prochain, même s'il est lié jusqu'en 2024 avec Dortmund. Mais il n'acceptera n'importe quelle destination. Pour lui, peu de clubs ont de toute façon les moyens de s'offrir l'ancien joueur du RedBull Salzbourg.

"Il est évident que tout le monde considère Erling comme l'une de ces nouvelles futures stars potentielles parce qu'il est si difficile de faire ce qu'il fait à son âge à son niveau, a-t-il déclaré sur la BBC, mardi. Il sera l'une des futures stars de la prochaine décennie car nous voyons que des stars comme Ibrahimovic, Ronaldo et Messi arrivent à un âge où tout le monde se demande: 'combien de temps pouvons-nous encore en profiter?' Tout le monde recherche donc la nouvelle génération."

"Dix clubs peuvent l'acheter et quatre sont en Angleterre"

"Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et de lui offrir ce qu'il souhaite après avoir été à Dortmund... et quatre de ces clubs sont en Angleterre. Je ne pense pas qu'il y ait un directeur sportif ou un entraîneur dans le monde qui dirait 'pas intéressé'. C'est comme dire: 'Y a-t-il une équipe de Formule 1 qui ne serait pas intéressée par Lewis Hamilton?'"

