Équipe de France: Tolisso, Coman, Mandanda... les Bleus ravis du retour de Benzema

Plusieurs joueurs sélectionnés pour l'Euro, à l'instar de Karim Benzema, ont commenté sur RMC et BFMTV l'annonce surprise du retour de l'attaquant madrilène en équipe de France. La présence de l'international dans le groupe fait l'unanimité parmi les joueurs interrogés.

Karim Benzema s’est dit "tellement fier" de retrouver l’équipe de France, après cinq ans d’absence. Et il en est un autre qui se réjouit tout autant son retour chez les Bleus, c’est Kylian Mbappé (22 ans). L’attaquant prodige du Paris Saint-Germain a twitté une allusion aux initiales des deux joueurs, avec un montage photo les montrant vêtus du maillot bleu, prêts à tomber dans les bras l’un de l’autre.

La sélection surprise de Karim Benzema a enthousiasmé plus d’un joueur de l’équipe de France. "C'est un très grand joueur avec une carrière extraordinaire, a confié l’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman, sur BFMTV. Tout amateur de football est content de le voir dans le groupe. J’ai eu la chance de jouer contre lui, ce sera l’occasion d’apprendre à le connaître. C’est vraiment un plus pour l'équipe."

En tant que joueur formé à Lyon, Corentin Tolisso a admiré Karim Benzema de loin, le Munichois, de sept ans son cadet, n’appartenant pas à la même classe d'âge, avant le croiser plus tard sur les terrains, dans l'équipe adverse. "Je suis très heureux, c’est un joueur que je regardais jouer quand j’étais au centre de préformation, quand j’allais au stade avec mon père, a raconté le milieu à l’émission Top of the foot. Je suis très heureux avec Karim Benzema. Je pense que ce sera un énorme plus pour l’équipe de France."

Mandanda: "On va énormément attendre de lui"

Steve Mandanda (36 ans) appartient davantage à la génération de Karim Benzema, avec lequel il a déjà partagé le maillot siglé du coq. Et au même titre que le Madrilène, le gardien de l'OM fait partie de la liste dévoilée mardi. Le joueur marseillais, qui va disputer sa sixième grande compétition internationale avec les Bleus, s'est donc lui aussi exprimé, dans Top of the foot, sur l'annonce surprise de la sélection de Karim Benzema, longtemps tenu à l'écart de la vie du groupe France, devenu champion du monde sans lui, en 2018.

"Je suis vraiment très content de ce retour, a confié le gardien des Bleus. C'est un joueur extraordinaire, avant tout. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je suis vraiment content qu'il retrouve l'équipe de France. Vu le niveau qu'il a depuis pas mal d'années, ce sera forcément un plus. Bien sûr qu'on va énormément attendre de lui, mais on aura besoin de tout le monde. Si l'équipe de France brille, tout le monde est heureux et tout le monde est content."