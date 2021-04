Bundesliga: encore un doublé pour Haaland, qui relance Dortmund dans la course au top 4

Grâce à un nouveau doublé d'Erling Haaland, Dortmund s'est imposé face à Wolfsburg et réalise une belle opération face à un concurrent direct à la qualification en Ligue des champions (2-0). Le Norvégien s'est offert un neuvième doublé cette saison en Bundesliga et franchit la barre des 25 buts.

Dans un choc au sommet pour la course à la Ligue des champions, le Borussia Dortmund se déplaçait sur la pelouse de Wolfsburg ce samedi. Les Borussen devaient s'imposer pour rester dans la course au top 4 et ne pas voir son adversaire du jour s'envoler au classement. Les troupes d'Edin Terzic pouvaient compter sur Erling Haaland. Moins décisif ces dernières semaines, le Norvégien a de nouveau sorti le grand jeu pour permettre aux siens d'empocher une victoire précieuse (2-0).

L'avant-centre n'a pas tardé à ouvrir la voie en profitant d'une remise en retrait de Ridle Baku pour aller tromper la vigilance de Koen Casteels dès la 12e minute. Il s'offrait ainsi son 24e but de la saison... mais n'allait pas s'arrêter en si bon chemin.

Déjà auteur d'un doublé face au Werder le week-end dernier, Erling Haaland a réédité la performance. Lancé en profondeur par Dahoud, il n'a laissé aucune chance à la défense de Wolfsburg pour s'offrir un nouveau doublé, son neuvième cette saison en Bundesliga.

Il atteint la barre des 25 buts

Avec ses deux nouvelles réalisations, la star norvégienne fait grimper son compteur à 25 buts cette saison, un cap qu'il atteint pour la première fois de sa jeune carrière sur une saison en championnat.

Alors que les rumeurs de transfert à son sujet vont bon train, Erling Haaland continue de faire trembler les filets en Bundesliga. L'attaquant norvégien a déjà fait parler la poudre 25 fois... en seulement 26 matchs disputés. Cette saison, il a inscrti 37 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues sous la tunique du Borussia Dortmund. Seul Robert Lewandowski fait mieux cette saison avec le Bayern Munich.