Dortmund: sur une sale série, Haaland sort de son mutisme avec un doublé contre le Werder

Erling Haaland, qui n'avait plus marquer depuis sept matchs, a inscrit un doublé dans la victoire de Dortmund contre le Werder (4-1), ce dimanche en Bundesliga. Le Borussia (5e) revient à quatre points de Francfort (4e).

Le Borussia Dortmund (5e) espère toujours se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Et il sait désormais qu’il peut compter sur son buteur prodige, le Norvégien Erling Haaland, s’il veut y arriver. Dortmund a dominé le Werder (4-1) avec un doublé de son avant-centre (34e, 38e), qui était resté muet lors des quatre derniers matches de son équipe, toutes compétitions confondues.

Le joueur de 20 ans s’est réveillé au meilleur moment pour inscrire ses 22e et 23e buts en championnat, en 24 matchs, et permettre à son équipe de se rapprocher sérieusement du top 4 à cinq journées de la fin du championnat allemand. La rencontre avait très mal démarré pour le Borussia qui, surpris au quart d’heure de jeu (14e), encaissait l’ouverture du score de Brême, signée Milot Rashica.

Une fin de saison haletante

Auteur d’un but fantastique pour égaliser dans la première demi-heure (29e), l'Américain Giovanni Reyna (18 ans) envoyait ensuite un centre mal renvoyé par la défense du Werder, et repris par Haaland (38e), qui signait là son doublé, après avoir creusé l’écart sur penalty (34e). L'international Norvégien mettait ainsi fin à une disette de sept matchs sans marquer, matches de sélection compris.

Mats Hummels s’offrait lui son but personnel en fin de match (87e) pour parachever la démonstration des joueurs de la Ruhr. Grâce à ce succès, le Borussia Dortmund revient à quatre points de Francfort (4e), qui possède le dernier billet pour la C1, et s’offre un sprint final captivant. Dortmund doit notamment rencontrer Leipzig et Leverkusen d'ici à la fin de la saison en Allemagne.