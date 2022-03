Bundesliga: interrompu par un jet de projectile, Bochum-Mönchengladbach ne sera pas rejoué

Un jet de projectile sur l’arbitre de Bochum-Mönchengldbach, vendredi dernier en Bundesliga, avait forcé l’interruption du match à la 69e minute. La rencontre ne reprendra pas et le score de 2-0 pour les visiteurs a été entériné.

La Fédération allemande de football a tranché. Vendredi dernier, le match d’ouverture de la 27e journée de Bundesliga opposant Bochum au Borussia Mönchengladbach a été définitivement interrompu à la 69e minute, lorsque l’arbitre de la rencontre, Christian Gittelmann, a été touché à la tête par un gobelet de bière. Les deniers instants du match ne seront pas joués ultérieurement: ce jeudi, le score au moment de l’interruption, 2-0 pour les visiteurs, a été entériné.

"Selon les règles légales et procédurales de la DFB, qui s'appliquent à tous les clubs, le match du VfL Bochum doit être considéré comme perdu avec un score de 0-2, car le club est responsable de ses spectateurs et la culpabilité des spectateurs est imputable au club", a expliqué Stephan Oberholz, le président du tribunal du sport de la DFB. Il a qualifié la décision d’"obligatoire et sans alternative", expliquant que rejouer le match ou les 20 dernières minutes n'était simplement "pas possible".

Pléa buteur

Les règles lors de l’arrêt d’un match en Bundesliga sont en effet très claires: lorsqu’il est arrêté prématurément, un match n’est donné à rejouer que si aucune des deux équipes n’est en faute. Si un club est jugé responsable de de l’arrêt de la rencontre, alors il perd automatiquement la rencontre 2-0. Si le club jugé innocent menait avec un score plus favorable que 2-0 au moment de l’abandon, alors le résultat du match interrompu est conservé.

La victoire dans la rencontre revient donc à Mönchengldbach, grâce notamment à un but d’Alassane Pléa, son septième de la saison en championnat. Ce résultat sur tapis vert pourrait être important dans la course au maintien: il permet en tous cas au club de prendre ses distances sur la zone rouge.