Bundesliga: vrai ou fausse, l’incroyable vidéo de Haaland à l’entraînement

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par la Bundesliga, Erling Haaland réalise une prouesse technique dont la véracité a été sévèrement remise en question par les internautes.

Tout Erling Haaland qu’il est, est-il réellement capable d’un tel exploit ? Dans une vidéo postée par la Bundesliga sur les réseaux sociaux, le Norvégien empile trois ballons les uns sur les autres au niveau du point de pénalty, avant de les frapper successivement pour toucher une cible placée dans la lucarne. A chaque fois, l’attaquant de Dortmund vise juste et la cible, une fois détruite, finit par tomber complètement.

Mais cet exploit est-il possible ? De nombreux internautes s’interrogent et pensent que l’extrait est truqué. Au début de la vidéo, Haaland empile trois ballons les uns sur les autres avec une facilité déconcertante, alors qu’il est nécessaire de trouver le point d’équilibre parfait. Ensuite, chacune de ses frappes ne semble absolument pas faire bouger les ballons du dessous, une autre anomalie pointée du doigt par les plus vigilants.

Le cas Ronaldinho

D’autres ont aussi analysé la façon dont la cible reste accrochée au but entre chaque frappe, pensant y déceler là-aussi une preuve de l'utilisation d'effets spéciaux. Surtout, plusieurs exemples de trucages avec un système de fond vert montrent qu'il est possible d'atteindre un résultat hautement réaliste. Ni la Bundesliga, ni Haaland n’ont pour le moment communiqué pour confirmer ou non la véracité de l’exploit.

La vidéo en rappelle toutefois une autre, publiée en 2005 par Nike. A l’époque, l’équipementier américain avait tourné un spot publicitaire avec Ronaldinho. Le Brésilien y jonglait avant de faire des une-deux avec la barre transversale, sans que le ballon ne touche le sol. Compte tenu de la justesse technique de "Ronnie", de nombreux internautes étaient tombés dans le panneau, avant qu’un responsable de Nike ne révèle que la vidéo avait été réalisée avec trucages. Haaland, même s’il n’a pas réalisé la prouesse présentée dans l’extrait, pourra donc quand même se présenter comme le successeur de Ronaldinho.