Coupe d’Allemagne: Cologne éliminé… sur un tir au but marqué

Cologne s’est fait sortir de la Coupe d’Allemagne aux tirs au but malgré une dernière tentative réussie de Florian Kainz. Mais l’arbitre l’a annulée en précisant que le joueur, qui a glissé, avait touché deux fois le ballon.

Il devait marquer et il l’a fait. Pourtant, Florian Kainz a précipité la défaite de son équipe, Cologne, en huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne, mardi face à Hambourg (1-1, 4 tab 3). Le joueur autrichien, dixième tireur de la séance, a bien transformé sa tentative qui devait permettre à son équipe d’égaliser à 4 partout. Mais il a glissé au moment de tirer et l’arbitre de la rencontre a annulé son but en lui indiquant qu’il avait touché le ballon à deux reprises: une fois avec son pied d’appui et une autre avec celui pour tirer.

C’est la loi 14 de l’IFAB qui le dit: "le tireur ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci n’ait été touché par un autre joueur ". Ici, le malheureux Florian Kainz est en faute. Il n’a d’ailleurs pas contesté la décision de l’arbitre qui semblait désolé pour lui. Avant cela, les deux équipes n’avaient pas réussi à se départager à l’issue du temps réglementaire (0-0). Hambourg (D2 allemande) avait ouvert le score pendant la prolongation par Robert Glatzel (0-1, 92e) avant que le Français Anthony Modeste n’égalise sur penalty en toute fin de match (1-1, 120e+2).

Cologne s’est finalement incliné sur cette malchance de Kainz. Cela fait la joie de Hambourg, relégué en deuxième division pour la première fois de son histoire en 2018. Depuis le club a échoué aux portes d’une remontée dans l’élite lors des trois saisons suivantes (4e en 2018-2019, en 2019-2020 et en 2020-2021). Après 19 journées cette saison, l’équipe pointe actuellement à la cinquième place à deux points du troisième et cinq du deuxième.

Cologne est, pour sa part, neuvième de Bundesliga. Un championnat sur lequel l’équipe va pouvoir pleinement se concentrer après son élimination coupe après cette glissade malheureuse.