Dortmund: derrière des stats affolantes, un bilan loin d'être époustouflant pour Haaland

Dans l'After Foot lundi soir, notre spécialiste du football allemand, Polo Breitner, a souligné la face plus sombre du passage d'Erling Haaland à Dortmund.

Polo Breitner était bien forcé de le reconnaître dans l’After lundi soir: "Je n’ai jamais vu un tel attaquant." "Il a 22 ans, le gamin, c’est phénoménal, à lui tout seul il te change un résultat", s’est exclamé notre spécialiste du football allemand, plein d’admiration pour ce que le prodige norvégien de 21 ans Erling Haaland a accompli depuis son arrivée en janvier 2020. La saison n’est pas encore terminée, et il aura encore tout le loisir de s’illustrer avant de s’envoler pour l’Angleterre et Manchester City, où il suivra les traces de son père, mais l’attaquant norvégien compte désormais 61 buts en 66 matches de Bundesliga (pour 43 victoires) depuis son arrivée dans la Ruhr en janvier 2020 (85 buts en 86 matches toutes compétitions confondues).

Beaucoup de buts, peu de titres

"La seule question qu’on peut finalement se poser, avec son passage en Allemagne au Borussia Dortmund, est la suivante: qu’a-t-il apporté au Borussia Dortmund ? Il a complètement écrasé les autres stars de l’équipe, aussi bien Mats Hummels que Marco Reus et d’autres. Et sur ses deux ans et demi en Allemagne, ce qu’il reste de son passage ce sont ses statistiques et une coupe d’Allemagne. Le Borussia Dortmund n’a pas brillé en Ligue des champions, c’est même dramatique cette année. En championnat, ils ont encaissé 51 buts." Le pénultième match du Borussia Dortmund contre Bochum en Bundesliga en est la parfaite illustration.

Après un départ catastrophique du Borussia, mené 2-0 après huit minutes de jeu à domicile, Haaland s’est chargé de deux pénalties accordés par le VAR. Puis il a remis son équipe en tête d’une reprise à bout portant. Mais il n’a pu empêcher son équipe de s’incliner, Bochum ayant frappé deux autres fois en fin de match pour l’emporter. Malgré des exploits insensés sur le terrain, Erling Haaland n’est pas parvenu à infléchir le destin de son équipe, notamment en Allemagne, dans la rivalité face à l’ogre bavarois, sacré champion pour la dixième fois consécutive. Dortmund n'a plus pris un seul point à Munich en championnat depuis 2014, et sa dernière victoire dans le duel, à domicile, remonte à 2018.

En Ligue des champions, le bilan est tout aussi mitigé. Si le Borussia Dortmund n’a pas réussi à sortir des poules cette saison, il s’était hissé jusqu’en quarts de finale de la compétition lors du précédent exercice, échouant d’un rien face au futur finaliste Manchester City. Haaland avait alors terminé meilleur buteur de la compétition avec dix buts marqués. Il en totalise 15 en 13 matches dans la compétition depuis son arrivée à Dortmund. Depuis Salzbourg, où il s'était révélé à l'Europe, Erling Haaland est donc resté un redoutable buteur, collectionnant les records de précocité qu'il partage avec Kylian Mbappé, mais son passage à Dortmund n'a pas forcément eu l'effet escompté sur les résultats du club de la Ruhr.