Mercato: Haaland aurait déjà passé sa visite médicale pour son transfert à Manchester City

Erling Haaland devrait s'engager sous peu avec Manchester City, assure The Athletic lundi. Le prolifique buteur norvégien aurait même été aperçu à Bruxelles par un média local, où il aurait passé sa visite médicale préalable à l'officialisation de son contrat.

Le premier immense coup du mercato estival est déjà en passe d’être bouclé. Au cœur d’une bataille acharnée entre plusieurs cadors européens, Erling Haaland (21 ans) aurait opté pour Manchester City, champion d’Angleterre en titre.

Plus tôt ce lundi, des sources allemandes avaient assuré au média anglais The Athletic que le transfert de l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund vers City était une "affaire réglée", et devrait être confirmé cette semaine. Une bombe corrélée par les informations de La Dernière Heure en Belgique… où Haaland aurait déjà passé sa visite médicale avec le médecin du club anglais, lundi en début de matinée à l’hôpital Erasme de Bruxelles. "Le choix s’est porté sur l’hôpital bruxellois par facilité géographique et pour tenter de ne pas attirer l’attention", assure le média belge.

Confirmation attendue dès cette semaine

Le spécialiste italien du mercato, Fabrizio Romano, est ensuite allé plus loin en indiquant que la visite du prolifique buteur, absent de l'entraînement du Borussia, avait été concluante. Confirmant également que l’officialisation du transfert devrait tomber cette semaine.

Sous contrat avec Dortmund jusqu’en juin 2024, Erling Haaland devrait quitter l’Allemagne moyennant le paiement de sa clause libératoire, estimée par la presse à 75 millions d’euros. Un montant abordable pour Manchester City, qui s’est saisi de l’opportunité de se renforcer avec l’un des talents les plus convoités d’Europe. Le Norvégien a inscrit 28 buts en 29 matches cette saison (21 en Bundesliga, 3 en Ligue des champions, 4 en Coupe d’Allemagne).