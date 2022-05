Mercato: Xavi ironise sur le possible transfert de Haaland à Manchester City

Xavi a rebondi sur les informations selon lesquelles Erling Haaland aurait choisi de rejoindre Manchester City malgré plusieurs rencontres avec la star norvégienne. Il ironise de n’avoir peut-être pas convaincu l'attaquant face à l’argent de Manchester City.

Après de longs mois de suspense, Erling Haaland (21 ans) aurait pris sa décision sur son prochain club. Selon The Athletic, l’attaquant norvégien a choisi de rejoindre Manchester City l’été prochain. Le FC Barcelone lui a aussi longtemps fait les yeux doux même si Robert Lewandowski serait devenu la priorité des Catalans. Interrogé sur le choix présumé de Haaland de rejoindre la Premier League, Xavi a d’abord botté en touche tout en confiant que le potentiel transfert sera dû à la puissance financière des Anglais en rapport à celle très délicate des Catalanas. Il ironise ainsi de se s’être montré moins convaincant que l’argent de Manchester City auprès de Haaland, qui a rencontré à Munich. A plusieurs reprises même, selon ses dires.

"Si ce que vous dites se produit, ce sera à cause du problème financier"

"Je ne dirais pas que seul notre projet est bon, je ne vais pas manquer de respect aux autres projets, a confié l’entraîneur catalan en conférence de presse, ce lundi. City est compétitif et possède un bagage de titres. Si ce que vous dites se produit, ce sera à cause du problème financier. Je suis allé plusieurs fois à Munich (rires)."

"Les transferts vont dépendre de l'économie, a ajouté l’ancien milieu de terrain. Tout dépend de l'argent. La situation est dure, mais c'est comme ça. C'est notre réalité."

Malgré ces difficultés, Xavi veut absolument recruter l’été prochain, notamment en attaque où il a de nouveau milité pour la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé. "Je pense qu'il est important de se renforcer chaque année, que l’on gagne ou que l’on perd, a-t-il conclu. D'autant plus si vous perdez. Cette année ne sera pas positive car nous ne nous sommes pas battus pour des titres et nous n'avons pas gagné et tout ce qui vient sera le bienvenu. Il y a la situation économique qui existe et il faudra que des gens partent pour recruter. La situation est compliquée, une des plus difficiles, mais nous devons nous renforcer si nous voulons être compétitifs. C'est une évidence."