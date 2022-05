Mercato: Manchester City aurait réussi un énorme coup avec Haaland

En fin de contrat en 2024, Erling Haaland serait tombé d'accord avec Manchester City pour un transfert lors du mercato estival. Les détails auraient été réglés le mois dernier.

Erling Haaland aurait choisi sa future destination. Selon les informations de The Athletic, le buteur norvégien serait tombé d'accord avec Manchester City pour un transfert lors du prochain mercato estival. Des sources allemandes ont déclaré au média britannique que le transfert du joueur du Borussia Dortmund chez les champions d'Angleterre est désormais une "affaire réglée", et devrait être confirmé cette semaine. Les conditions personnelles initiales entre les leaders actuels de la Premier League et Haaland ont été convenues le mois dernier après que le joueur de 21 ans ait donné son accord pour le transfert.

La piste City confirmée par son entourage

Il y a quelques semaines, Jan Aage Fjortoft, ancien joueur et ami proche de la famille Haaland, expliquait que les Citizens étaient en pole position pour accueillir le Norvégien. "Man City avec la pole position. Position 2 du Real Madrid. Étranger (loin) du Bayern", écrivait-il le 24 avril dernier.

À l'époque, aucun accord n'avait été confirmé entre les deux parties. De son côté, le président du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, affirmait qu'une clause libératoire figure bien dans le contrat du buteur du BvB. "Nous avons donné à Erling Haaland une clause libératoire. Sinon, il serait allé à Manchester United", a déclaré Watzke, révélant donc au passage que le buteur norvégien était tout proche de s'envoler pour la Premier League à l'hiver 2020.

Le dirigeant du BVB n'a pas pour autant confirmé une quelconque somme pour cette clause, estimée à 75 millions d'euros par la presse. Le président s'était contenté de reconnaître que le départ du joueur de 21 ans, attendu cet été, était sans doute imminent. "Il a une décision à prendre, elle finira par arriver", a-t-il déclaré. "Mais je suis sûr que nous trouverons le nouveau Haaland. Nous avons besoin du nouveau Haaland", a ajouté le PDG, qui aurait trouver son bonheur avec l'international allemand Karim Adeyemi.