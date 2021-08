Dortmund: premier match de championnat et Haaland fait déjà un festival

Dortmund s’est imposé 5-2 contre Francfort lors de la première journée de Bundesliga ce samedi, avec un Erling Haaland déjà en feu, auteur de deux buts et trois passes décisives.

Erling Haaland n’a pas de temps à perdre. Première journée de Bundesliga et déjà un premier festival. Contre Francfort, pour la victoire 5-2 du Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien a été impliqué sur tous les buts, avec deux réalisations et trois passes décisives.

L’attaquant de 21 ans a d’abord fait une énorme différence en onze minutes seulement, en première période. Passeur décisif pour Reus (23e), après un rush qui a éliminé un défenseur, puis pour Hazard (32e), après avoir fixé l’arrière-garde de Francfort, Haaland a permis à son équipe de prendre l’avantage, avant d’enfoncer le clou lui-même à une dizaine de minutes de la pause (34e).

Impliqué sur 100% des buts de Dortmund cette saison

Il a complété son chef d’œuvre en deuxième période, avec une passe décisive supplémentaire, pour le jeune Reyna, et un but au terme d’une longue course en profondeur. Grâce à ce doublé, il a désormais inscrit 62 buts en 61 matchs avec Dortmund, soit un peu plus d’un but par match en moyenne.

Surtout, il a été impliqué sur 100% des buts de son équipe cette saison, puisqu’il avait déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises lors de la Supercoupe d’Allemagne, la semaine dernière. Cinq buts et trois passes décisives en deux matchs, le Norvégien démarre fort cette nouvelle saison. Un peu comme la précédente, déjà.