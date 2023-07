En reprise, le Bayern Munich écrase 27-0 un modeste club amateur lors d'un amical

En pleine préparation de sa saison à Tegernsee, le Bayern Munich a disputé mardi son premier match amical face au FC Rottach-Egern, un club allemand amateur en neuvième division. L'équipe de Thomas Tuchel s'est imposée sur le score de 27 à 0.

Une différence de niveau difficile à cacher. Ce mardi, le Bayern Munich, qui reste sur onze titres de rang en Bundesliga, a commencé sa saison par un match amical face au FC Rottach-Egern, un modeste club évoluant en neuvième division allemande. Le score a été sans appel : 27 à 0 pour l'équipe de Thomas Tuchel.

Tel marque un quintuplé mais est touché à l'épaule

A la pause, le Bayern Munich avait déjà largement pris les devants en marquant 18 buts. Jamal Musiala a trouvé la faille le premier dès la troisième minute : l'international allemand a finalement marqué à cinq reprises (3', 13', 37', 42', 45'). Le Français Mathys Tel (22', 26', 29', 34', 41') a imité son coéquipier lors des 45 premières minutes. Dayot Upamecano a lui trompé le gardien à la 31e minute. Les recrues Konrad Laimer (20e) et Raphaël Guerreiro(74e) ont pu aussi se distinguer avec un but.

Au retour des vestiaires, Marcel Sabitzer a lui aussi inscrit un quintuplé (50', 64', 66', 71', 73'). Kingsley Coman y est allé de son but à la 87e minute et Sadio Mané, annoncé sur le départ, a parachevé la rencontre (90') d'un 27e et dernier but pour le Bayern Munich. Si Tuchel a évoqué "une bonne journée d'entraînement", il a aussi déploré les blessures de Mathys Tel et d'Eric Maxim Choupo-Moting. L'ancien joueur de Rennes est touché à l'épaule.

Actuellement en stage à Tegernsee, les Bavarois ont désormais rendez-vous le 26 juillet au Japon, pour un match amical face à Manchester City. Ils affronteront une équipe locale le 29 juillet et Liverpool le 2 août. La SuperCoupe d'Allemagne, qui marquera la reprise officielle pour le Bayern Munich, aura lieu le 12 août face au RB Leipzig.