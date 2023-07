Mercato: Kim Min-jae signe au Bayern Munich, qui paie sa clause au Napoli

Kim Min-jae a signé au FC Bayern Munich jusqu'en juin 2028 annonce le club allemand ce mardi. Le défenseur central sud-coréen arrive en provenance du Napoli contre un chèque de 50 millions d'euros, montant de la clause du joueur arrivé l'été dernier en Italie.

Le joueur et le club étaient parvenus à un accord contractuel dès la fin juin selon le journaliste Fabrizio Romano, avant de négocier avec le Napoli. Les dirigeants bavarois auraient ensuite levé sa clause il y a dix jours, puisque selon nos informations celle-ci prenait fin le 15 juillet dernier. Selon le journaliste italien, le défenseur international (45 sélections, 2 buts) avait passé sa visite médicale en Corée du Sud pendant ses vacances et signé son contrat.

"Le FC Bayern est le rêve de tout footballeur, a déclaré Kim Min-jae dans des propos retranscrits dans un communiqué. Je me réjouis de ce qui m'attend à Munich. C'est un nouveau départ pour moi. Je vais continuer à me développer ici. Lors des discussions avec le club, j'ai tout de suite compris l'intérêt qu'il porte à mon égard. Mon premier objectif est de jouer beaucoup de matches. Je veux gagner le plus de trophées possible."

Le Bayern devance United

Kim Min-jae s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus "bankable" d'Europe après une très grosse saison avec Naples, qu'il a grandement aidé à conquérir son premier titre de champion d'Italie en 33 ans. Il était également courtisé par Manchester United, en pôle durant le début du mercato. Le PSG lui s'était renseigné sans approfondir davantage.

Il avait rejoint l'Italie l'été dernier en provenance de Fenerbahçe contre 18 millions d'euros, après une drôle de volte-face. Kim Min-jae était en effet tout proche de s'engager avec le Stade Rennais avant d'opter finalement pour la Campanie après une surenchère de dernière minute. Sa cote a, depuis, grimpé en flèche et le Bayern semble proche de remporter la course face à la concurrence. En Bavière, il pourrait remplacer le Français Lucas Hernandez, courtisé par le PSG.