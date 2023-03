Le Bayern Munich scelle un partenariat inédit avec le Los Angeles FC

Le Bayern Munich a annoncé ce lundi avoir scellé un accord de collaboration avec le Los Angeles FC, champion de Major League Soccer. Le club bavarois va travailler avec son homologue américain afin de dénicher et former des jeunes talents, entre l’Allemagne et la Californie.

Un pont de près de 10.000 kilomètres pour rallier la Bavière à la Californie. Le Bayern Munich a annoncé ce lundi la mise en place d’un partenariat longue durée avec le Los Angeles FC. Le club allemand a décidé de s’associer à son homologue américain, vainqueur de la Major League Soccer pour la première fois de son histoire l’an passé.

Les deux entités vont mettre leurs efforts en commun afin de dénicher et former des jeunes talents internationaux pour en faire des joueurs professionnels. Dans l’espoir de renforcer leur propre équipe ou, à défaut, de les transférer dans d’autres formations. Une entreprise commune appelée "Red&Gold" a été créée, avec un siège social basé à Munich. Les noms de ses dirigeants seront annoncés prochainement.

La Coupe du monde 2026 co-organisée par les États-Unis

Oliver Khan, le président du directoire du Bayern, se réjouit de cette association transatlantique. "Au niveau international, le football se développe de manière très dynamique, ce qui est particulièrement visible sur le marché des transferts, explique-t-il. Nous voyons dans le partenariat avec LAFC une opportunité de renforcer le FC Bayern dans la compétition sportive avec les meilleurs clubs d'Europe et de la Bundesliga."

"Le fait que la Coupe du monde de football 2026 se déroule en grande partie aux États-Unis, où nous sommes déjà représentés par un bureau à New York, rend le site de Los Angeles encore plus attractif, précise l’ancien gardien de la Nationalmmanschaft. Je m'attends à une poussée de la qualité et de la relève dans la Major League Soccer, ce qui aura un effet positif sur notre partenariat."

Trois bureaux officiels du Bayern à l'étranger

Même enthousiasme chez Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern, actuel leader de Bundesliga et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions après avoir sorti le PSG: "Notre campus, qui reste le cœur du travail de formation du FC Bayern, en profitera également. À l'avenir, nous pourrons offrir à nos jeunes joueurs un parcours de formation encore mieux adapté à leurs besoins et donc une meilleure transition vers nos équipes et le football professionnel. Cela rendra le FC Bayern plus attractif en tant que club formateur".

Lors de la dernière décennie, le Bayern a ouvert trois bureaux officiels hors de l’Allemagne, à New York (2014), Shanghai (2017) et Bangkok (2022). Le club bavarois multiplie également les opérations à l’attention de ses fans du monde entier, les tournées estivales à l’étranger et les partenariats internationaux. Celui avec le Los Angeles FC, où évoluent l’Italien Giorgio Chiellini, le Gabonais Denis Bouanga ou le Mexicain Carlos Vela, s’inscrit dans cette stratégie globale.